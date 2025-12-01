Icon

إجراءات الإخلاء بعد انتهاء عقد الإيجار

الثلاثاء ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٨ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعادت شبكة إيجار التذكير بأنه في حال عدم رغبة الأطراف بتجديد عقد الإيجار، يلتزم المستأجر بتسليم العقار عند انتهاء العقد، وفي حال مضى أكثر من 30 يومًا بعد انتهاء العقد يمكن للمؤجر طلب أمر إخلاء من خلال القضاء.

كما أكدت منصة إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت منصة إيجار، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت منصة إيجار، أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

