إجراء أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت بالقصيم

إندونيسيا ترفع مستوى التحذير من بركان جبل بور ني تيلونج المنتدى السعودي للإعلام 2026 يطلق ثاني لقاءات مبادرة “ضوء” في القصيم حساب المواطن يوضح طريقة الإفصاح عن دخل حافز “ضوء المنتدى السعودي للإعلام” تحط رحالها في القصيم لاستكشاف الريف والاقتصاد المحلي الأمم المتحدة تدين تعليق إسرائيل لأنشطة الإغاثة في غزة سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10490 نقطة القبض على إثيوبي لترويجه الحشيش والأقراص المخدرة بالرياض حدث بيئي نادر.. رصد “نسر روبّل” المهدد بالانقراض بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية بدء أحدث عملية بحث عن طائرة ماليزيا إيرلاينز المفقودة الهيئة الملكية لمدينة مكة تدشّن مبادرة “كلنا معكم”
شهدت المدينة الطبية بجامعة القصيم إجراء أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت، وذلك لمريضة كانت تعاني من خشونة شديدة في مفصل الركبة من الدرجة الرابعة.
وجرت العملية باستخدام نظام الاستبدال الكلي لمفصل الركبة بالروبوت (Robotic Total Knee Arthroplasty)، وهو أحد أحدث الأنظمة الجراحية المتقدمة، الذي يوفّر مستوًى عاليًا من الدقة في التخطيط والتنفيذ أثناء الجراحة، بما يسهم في تحسين نتائج استبدال المفصل، ورفع كفاءة الإجراء الجراحي، وتقليل فقدان الدم، وتسريع فترة التعافي، مما يساعد المريض على استعادة قدرته على الحركة في وقت أقصر مقارنة بالجراحات التقليدية.
ويُعد تنفيذ هذه العملية خطوة جديدة في مسار تطوير الخدمات الجراحية بالمدينة الطبية، بما يعكس جاهزيتها لتطبيق التقنيات الحديثة.