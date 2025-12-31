إجراء أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت بالقصيم

شهدت المدينة الطبية بجامعة القصيم إجراء أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت، وذلك لمريضة كانت تعاني من خشونة شديدة في مفصل الركبة من الدرجة الرابعة.

وجرت العملية باستخدام نظام الاستبدال الكلي لمفصل الركبة بالروبوت (Robotic Total Knee Arthroplasty)، وهو أحد أحدث الأنظمة الجراحية المتقدمة، الذي يوفّر مستوًى عاليًا من الدقة في التخطيط والتنفيذ أثناء الجراحة، بما يسهم في تحسين نتائج استبدال المفصل، ورفع كفاءة الإجراء الجراحي، وتقليل فقدان الدم، وتسريع فترة التعافي، مما يساعد المريض على استعادة قدرته على الحركة في وقت أقصر مقارنة بالجراحات التقليدية.

ويُعد تنفيذ هذه العملية خطوة جديدة في مسار تطوير الخدمات الجراحية بالمدينة الطبية، بما يعكس جاهزيتها لتطبيق التقنيات الحديثة.