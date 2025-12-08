إحالة منشأة تجارية إلى النيابة العامة لتداول أجهزة طبية مخالفة للنظام العُلا تحصد لقب أفضل مشروع للسياحة الثقافية في العالم لعام 2025 أمير قطر يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه ولي العهد أمير قطر في السعودية.. تجديد مسار التعاون الاستراتيجي بين الرياض والدوحة ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس فرنسا الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس السوري الإحصاء: الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 4.8% اليوم.. الأخضر في مواجهة حاسمة مع المغرب بكأس العرب شاطئ المرجان بالظهران.. تجربة ترفيهية متكاملة الأمم المتحدة تطلق نداءً لتوفير 33 مليار دولار لدعم 135 مليون شخص
أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة تجارية إلى النيابة العامة، لقيامها بتداول وبيع أجهزة طبية لغرض يخالف ما صُنعت لأجله دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة التي تضمن جودة وسلامة استخدام تلك الأجهزة، حيث يعد هذا الفعل مخالفًا لأحكام نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية.
وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون مع أي مخالفات تمس سلامة وصحة المستهلكين أو تعرض حياتهم للخطر، مبينةً أن العقوبات المنصوص عليها في النظام تصل إلى السجن مدة لا تتجاوز (10) سنوات، أو غرامة مالية لا تزيد على (10) ملايين ريال.
وشددت على التزامها بتطبيق تشريعات وأنظمة رقابية فعّالة تهدف إلى تعزيز الاستخدام الآمن للأجهزة والمستلزمات الطبية، داعيةً جميع المنشآت إلى التقيد بالأنظمة واللوائح المعتمدة لضمان سلامة وفعالية منتجاتها، وتفادي العقوبات النظامية المترتبة على مخالفة أحكام النظام، مع حثّ المستهلكين على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم الموحد (19999).