Icon

درجات الحرارة بالمملكة.. جدة الأعلى حرارة بـ30 مئوية وطريف الأدنى Icon إحباط تهريب 20 كجم من الحشيش و38 ألف قرص من الإمفيتامين بعسير Icon تنبيه من استمرار الرياح والأتربة المثارة على الشرقية Icon الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية Icon المنافذ الجمركية تسجّل 957 حالة ضبط خلال أسبوع Icon مطار الملك خالد: العمليات التشغيلية عادت للعمل بشكل كامل Icon من خلال النوم.. وصفة بسيطة لقلب صحي Icon المذنب أطلس يعبر دون أي تهديد للأرض بعد شائعات بوقوع كارثة Icon الدحة.. موروث تراثي يجسد هوية الشمال في جناح إمارة الحدود الشمالية بمعرض وزارة الداخلية Icon الطلح والقيصوم والعوسج والسوسن البري أكثر النباتات المحلية انتشارًا في حائل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إحباط تهريب 20 كجم من الحشيش و38 ألف قرص من الإمفيتامين بعسير

السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٤ مساءً
إحباط تهريب 20 كجم من الحشيش و38 ألف قرص من الإمفيتامين بعسير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (20) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و83.500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، و38 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسلم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

وتابعت، أنه للإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، يتم الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email:[email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

قد يهمّك أيضاً
القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر بالحدود الشمالية

القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر بالحدود الشمالية

إحباط تهريب 138.475 قرصًا من الإمفيتامين عبر درون في تبوك

إحباط تهريب 138.475 قرصًا من الإمفيتامين عبر درون في تبوك

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد