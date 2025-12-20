إحباط تهريب 20 كجم من الحشيش و38 ألف قرص من الإمفيتامين بعسير

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (20) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و83.500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، و38 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسلم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

وتابعت، أنه للإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، يتم الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email:[email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.