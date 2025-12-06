Icon

إحباط تهريب 279 ألف قرص مخدر بعسير

السبت ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠١ مساءً
إحباط تهريب 279 ألف قرص مخدر بعسير
المواطن - فريق التحرير

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة، بمنطقة عسير، تهريب 279,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة

