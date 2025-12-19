Icon

الأحد بداية فصل الشتاء 2025 فلكيًا  Icon إحباط محاولة تهريب 187 ألف حبة إمفيتامين مُخبأة في إرسالية طاولات طعام

إحباط محاولة تهريب 187 ألف حبة إمفيتامين مُخبأة في إرسالية طاولات طعام

الجمعة ١٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٥٠ مساءً
إحباط محاولة تهريب 187 ألف حبة إمفيتامين مُخبأة في إرسالية طاولات طعام
المواطن - فريق التحرير

​تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” في مطار الملك عبد العزيز الدولي من إحباط محاولة تهريب 187,000 حبة من مادة الإمفيتامين المخدر “الكبتاجون”، ضُبطت مُخبأة في إحدى الإرساليات الواردة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم “زاتكا” حمود الحربي أنه وردت إرسالية عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي عبارة عن “طاولات طعام” وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة في الإرسالية وذلك بإخفاء المضبوطات في تجويف الطاولة.

وأضاف الحربي أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم والبالغ عددهم 4 أشخاص.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن “زاتكا” عبر جميع منافذها الجمركية ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع، وذلك بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعا الحربي الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل مع الهيئة على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) والرقم الدولي (009661910) حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

