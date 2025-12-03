إخلاء طبي جوي لمواطن من القاهرة إلى السعودية

باشرت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة، إجراءات نقل مواطن سعودي تعرّض لحالة صحية حرجة، وذلك عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، ضمانًا لتلقيه الرعاية اللازمة واستكمال علاجه داخل المملكة.

ويأتي هذا الإجراء امتدادًا لاهتمام الحكومة السعودية بمواطنيها في الخارج، وحرصها على توفير الدعم الطبي العاجل لهم من خلال تعاون مستمر بين الجهات المعنية، بما يضمن سرعة التدخل وتقديم أعلى مستويات الرعاية.