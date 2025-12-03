إخلاء طبي جوي لمواطن من القاهرة إلى السعودية

الشيخوخة تبدأ من البنكرياس.. احذروا 3 عادات شائعة أمطار ورياح نشطة على سكاكا ودومة الجندل أهالي الوجه يستمتعون بالأجواء الغائمة على شواطئ البحر الأحمر ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى أكثر من 800 شخص الأردن يهزم الإمارات ويتصدر المجموعة الثالثة بكأس العرب أكاديمية طويق تطلق أكاديمية كاسبرسكي في “بلاك هات 25” برئاسة الأمير فيصل بن بندر.. “بر الرياض” تعقد جمعيتها العمومية وتطلق هويتها الجديدة وخطتها الإستراتيجية 2030 التجارة: ضبط مصنع يتلاعب بأعداد المناديل الورقية القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر بالحدود الشمالية حرم أمير المدينة المنورة ترعى الملتقى الأول للطفولة المبكرة بتعليم المنطقة
باشرت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة، إجراءات نقل مواطن سعودي تعرّض لحالة صحية حرجة، وذلك عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، ضمانًا لتلقيه الرعاية اللازمة واستكمال علاجه داخل المملكة.
ويأتي هذا الإجراء امتدادًا لاهتمام الحكومة السعودية بمواطنيها في الخارج، وحرصها على توفير الدعم الطبي العاجل لهم من خلال تعاون مستمر بين الجهات المعنية، بما يضمن سرعة التدخل وتقديم أعلى مستويات الرعاية.