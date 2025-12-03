Icon

الشيخوخة تبدأ من البنكرياس.. احذروا 3 عادات شائعة Icon أمطار ورياح نشطة على سكاكا ودومة الجندل Icon أهالي الوجه يستمتعون بالأجواء الغائمة على شواطئ البحر الأحمر Icon ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى أكثر من 800 شخص Icon الأردن يهزم الإمارات ويتصدر المجموعة الثالثة بكأس العرب Icon أكاديمية طويق تطلق أكاديمية كاسبرسكي في “بلاك هات 25” Icon برئاسة الأمير فيصل بن بندر.. “بر الرياض” تعقد جمعيتها العمومية وتطلق هويتها الجديدة وخطتها الإستراتيجية 2030 Icon التجارة: ضبط مصنع يتلاعب بأعداد المناديل الورقية Icon القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر بالحدود الشمالية Icon حرم أمير المدينة المنورة ترعى الملتقى الأول للطفولة المبكرة بتعليم المنطقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إخلاء طبي جوي لمواطن من القاهرة إلى السعودية

الأربعاء ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٦ صباحاً
إخلاء طبي جوي لمواطن من القاهرة إلى السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

باشرت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة، إجراءات نقل مواطن سعودي تعرّض لحالة صحية حرجة، وذلك عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، ضمانًا لتلقيه الرعاية اللازمة واستكمال علاجه داخل المملكة.

ويأتي هذا الإجراء امتدادًا لاهتمام الحكومة السعودية بمواطنيها في الخارج، وحرصها على توفير الدعم الطبي العاجل لهم من خلال تعاون مستمر بين الجهات المعنية، بما يضمن سرعة التدخل وتقديم أعلى مستويات الرعاية.

قد يهمّك أيضاً
إخلاء جوي طبي لثلاثة مواطنين حالتهم حرجة من مصر إلى السعودية

إخلاء جوي طبي لثلاثة مواطنين حالتهم حرجة من مصر إلى السعودية

إخلاء طبي لمواطنة في حالة حرجة من القاهرة إلى السعودية

إخلاء طبي لمواطنة في حالة حرجة من القاهرة إلى السعودية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد