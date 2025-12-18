Icon

إخلاء طبي لمواطن من إندونيسيا لتلقي العلاج بالسعودية

الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٦ صباحاً
إخلاء طبي لمواطن من إندونيسيا لتلقي العلاج بالسعودية
المواطن - فريق التحرير

نفّذت سفارة المملكة لدى جمهورية إندونيسيا، عملية إخلاء طبي لمواطن سعودي، إثر تعرضه لحالة صحية حرجة استدعت نقله إلى المملكة لاستكمال علاجه في المستشفيات السعودية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وجرى نقل المواطن عبر طائرة الإخلاء الطبي السعودي، وسط متابعة وإشراف مباشر من السفارة في جاكرتا، التي أكدت حرصها على تقديم كافة التسهيلات لضمان سلامة المواطن خلال نقله.

وتمنت السفارة للمواطن الشفاء العاجل، سائلة الله أن يمنّ عليه بالصحة والعافية، مشيدة في الوقت ذاته بجهود الجهات المختصة في تنفيذ المهمة بكل كفاءة واقتدار.

