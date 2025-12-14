إدارة الترجمة بوزارة الداخلية تعزز التواصل مع زوار مهرجان الإبل إنفاذًا لتوجيه ولي العهد.. بدء تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي جود الإسكان بمختلف المناطق تعليم عسير: الدراسة عن بعد غدًا بجميع المدارس الواقعة ضمن الإنذار الأحمر تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الرياض فيصل بن فرحان ونظيره الصيني يوقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي بعض جوازات السفر سلمان للإغاثة يوزّع 1.359 سلة غذائية كرتون تمر بالمنية في بلبنان الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الباحة موسم جدة 2025 يستعد لإطلاق ونتر وندرلاندجدة الجامعة الإسلامية تعلن مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين على الماجستير والدكتوراه جدة والرياض.. بنية رياضية تعزز جاهزية كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية
تشارك إدارة الترجمة بوزارة الداخلية في معرض وزارة الداخلية المقام ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، من خلال تقديم خدمات ترجمة تسهم في تسهيل التواصل مع الزوار من مختلف الجنسيات.
وتعمل الإدارة على دعم الأجنحة المشاركة عبر ترجمة المواد التعريفية والإرشادية، بما يساعد على إيصال الرسائل التوعوية والخدمية لوزارة الداخلية بصورة واضحة وميسرة.
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود وزارة الداخلية في تعزيز جودة التواصل المؤسسي، وإبراز تكامل الأدوار بين قطاعاتها المشاركة في المعرض، بما يواكب الحضور المتنوع للزوار.
ويعد معرض وزارة الداخلية أحد أبرز المعارض المصاحبة للمهرجان، ويستقطب أعدادًا كبيرة من الزوار، من خلال ما يقدمه من محتوى أمني وخدمي وثقافي يعكس مهام الوزارة ودورها المجتمعي.