إدارة الترجمة بوزارة الداخلية تعزز التواصل مع زوار مهرجان الإبل

تشارك إدارة الترجمة بوزارة الداخلية في معرض وزارة الداخلية المقام ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، من خلال تقديم خدمات ترجمة تسهم في تسهيل التواصل مع الزوار من مختلف الجنسيات.

وتعمل الإدارة على دعم الأجنحة المشاركة عبر ترجمة المواد التعريفية والإرشادية، بما يساعد على إيصال الرسائل التوعوية والخدمية لوزارة الداخلية بصورة واضحة وميسرة.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود وزارة الداخلية في تعزيز جودة التواصل المؤسسي، وإبراز تكامل الأدوار بين قطاعاتها المشاركة في المعرض، بما يواكب الحضور المتنوع للزوار.

ويعد معرض وزارة الداخلية أحد أبرز المعارض المصاحبة للمهرجان، ويستقطب أعدادًا كبيرة من الزوار، من خلال ما يقدمه من محتوى أمني وخدمي وثقافي يعكس مهام الوزارة ودورها المجتمعي.