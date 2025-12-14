Icon

إدارة الترجمة بوزارة الداخلية تعزز التواصل مع زوار مهرجان الإبل Icon إنفاذًا لتوجيه ولي العهد.. بدء تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي جود الإسكان بمختلف المناطق Icon تعليم عسير: الدراسة عن بعد غدًا بجميع المدارس الواقعة ضمن الإنذار الأحمر Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الرياض Icon فيصل بن فرحان ونظيره الصيني يوقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي بعض جوازات السفر Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.359 سلة غذائية كرتون تمر بالمنية في بلبنان Icon الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الباحة Icon موسم جدة 2025 يستعد لإطلاق ونتر وندرلاندجدة Icon الجامعة الإسلامية تعلن مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين على الماجستير والدكتوراه Icon جدة والرياض.. بنية رياضية تعزز جاهزية كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إدارة الترجمة بوزارة الداخلية تعزز التواصل مع زوار مهرجان الإبل

الأحد ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
إدارة الترجمة بوزارة الداخلية تعزز التواصل مع زوار مهرجان الإبل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تشارك إدارة الترجمة بوزارة الداخلية في معرض وزارة الداخلية المقام ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، من خلال تقديم خدمات ترجمة تسهم في تسهيل التواصل مع الزوار من مختلف الجنسيات.

وتعمل الإدارة على دعم الأجنحة المشاركة عبر ترجمة المواد التعريفية والإرشادية، بما يساعد على إيصال الرسائل التوعوية والخدمية لوزارة الداخلية بصورة واضحة وميسرة.

قد يهمّك أيضاً
شاشات مضيئة في معرض وزارة الداخلية بمهرجان الإبل تبرز جهود رجال الأمن في مختلف المهام

شاشات مضيئة في معرض وزارة الداخلية بمهرجان الإبل تبرز جهود رجال الأمن...

ضبط 19576 مخالفًا بينهم 16 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف.. والداخلية تتوعد بالعقوبات

ضبط 19576 مخالفًا بينهم 16 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف.. والداخلية تتوعد...

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود وزارة الداخلية في تعزيز جودة التواصل المؤسسي، وإبراز تكامل الأدوار بين قطاعاتها المشاركة في المعرض، بما يواكب الحضور المتنوع للزوار.

ويعد معرض وزارة الداخلية أحد أبرز المعارض المصاحبة للمهرجان، ويستقطب أعدادًا كبيرة من الزوار، من خلال ما يقدمه من محتوى أمني وخدمي وثقافي يعكس مهام الوزارة ودورها المجتمعي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انطلاق أكبر هاكاثون في العالم “أبشر طويق” بالشراكة بين الداخلية وأكاديمية طويق
أخبار رئيسية

انطلاق أكبر هاكاثون في العالم “أبشر طويق”...

أخبار رئيسية
ضبط 19576 مخالفًا بينهم 16 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف.. والداخلية تتوعد بالعقوبات
أخبار رئيسية

ضبط 19576 مخالفًا بينهم 16 متورطًا في...

أخبار رئيسية
شاشات مضيئة في معرض وزارة الداخلية بمهرجان الإبل تبرز جهود رجال الأمن في مختلف المهام
السعودية اليوم

شاشات مضيئة في معرض وزارة الداخلية بمهرجان...

السعودية اليوم