“إدارة الدين” يقفل طرح ديسمبر 2025م بمبلغ 7.016 مليارات ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر ديسمبر 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 7.016 مليارات ريال سعودي (سبعة مليارات وستة عشر مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى خمس شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 1.236 مليار ريال سعودي (مليارًا ومئتين وستة وثلاثين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 335 مليون ريال سعودي (ثلاث مئة وخمسة وثلاثين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 1.180 مليار ريال سعودي (مليارًا ومئة وثمانين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2032 ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 1.692 مليار ريال سعودي (مليارًا وست مئة واثنين وتسعين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2036 ميلادي وبلغت الشريحة الخامسة 2.573 مليار ريال سعودي (مليارين و خمس مئة وثلاثة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2039.