Icon

الهلال الأحمر بالشمالية يرفع الجاهزية تحسبًا للتقلبات الجوية Icon أكثر من 236 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 13 مليار ريال Icon فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الماليزي Icon انضمام الرياض لشبكة اليونسكو لمدن التعلُم العالمية تأكيد لدورها في بناء مجتمع معرفي يتفاعل مع المستقبل Icon السعودية تدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 19 مستوطنة بالضفة الغربية Icon لأول مرة.. شوطان للصقور المنغولية في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بجوائز 887 ألف ريال Icon الموارد البشرية توضح أهمية وأهداف مسرعة المهارات للكواد الوطنية Icon السعودية تفوز برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية Icon السلطان يوقّع كتابه «التواصل الاستراتيجي.. من النظرية إلى التطبيق» بمعرض جدة للكتاب Icon فهد بن سلطان يسلم 448 وحدة سكنية دعمًا للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

“إدارة الدين” يقفل طرح ديسمبر 2025م بمبلغ 7.016 مليارات ريال

الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٣ مساءً
“إدارة الدين” يقفل طرح ديسمبر 2025م بمبلغ 7.016 مليارات ريال

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر ديسمبر 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 7.016 مليارات ريال سعودي (سبعة مليارات وستة عشر مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى خمس شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 1.236 مليار ريال سعودي (مليارًا ومئتين وستة وثلاثين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 335 مليون ريال سعودي (ثلاث مئة وخمسة وثلاثين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 1.180 مليار ريال سعودي (مليارًا ومئة وثمانين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2032 ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 1.692 مليار ريال سعودي (مليارًا وست مئة واثنين وتسعين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2036 ميلادي وبلغت الشريحة الخامسة 2.573 مليار ريال سعودي (مليارين و خمس مئة وثلاثة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2039.

قد يهمّك أيضاً
إدارة الدين يقفل طرح نوفمبر 2025 من الصكوك المحلية بقيمة 5.832 مليارات ريال

إدارة الدين يقفل طرح نوفمبر 2025 من الصكوك المحلية بقيمة 5.832 مليارات...

الوطني لإدارة الدين: الانتهاء من طرح سبتمبر بـ8 مليارات ريال

الوطني لإدارة الدين: الانتهاء من طرح سبتمبر بـ8 مليارات ريال

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد