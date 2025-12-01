Icon

إدراج وبدء تداول شركة شري للتجارة في السوق السعودية

الإثنين ١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٥ صباحاً
إدراج وبدء تداول شركة شري للتجارة في السوق السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تم بدء إدراج وتداول سهم شركة شري للتجارة اليوم الاثنين في السوق السعودية، برمز تداول 4265 وبالرمز الدولي SA16DGE22KH2 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%، وفقا لـ”تداول السعودية”.

تداول شركة شري للتجارة

وأوضحت “تداول السعودية” في بيان أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وبدأ يوم الأربعاء 12 نوفمبر اكتتاب الأفراد في أسهم الطرح العام الأولي لشركة شري لتأجير السيارات “شري للتجارة” بسعر 28 ريالاً للسهم وانتهى الاكتتاب يوم الخميس 13 من الشهر ذاته.

وذكرت شركة السعودي الفرنسي كابيتال في بيان على “تداول السعودية” أن أكثر من 81 ألف مستثمر فرد اكتتبوا في الأسهم المخصصة لشريحة الأفراد من الطرح العام بسعر 28 ريالاً للسهم، وبلغ إجمالي الطلب من شريحة المستثمرين الأفراد ما يقارب 326 مليون ريال تقريباً.

