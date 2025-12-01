Icon

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان Icon وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي Icon الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب Icon انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين Icon وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي Icon ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لم يتجاوز سن الثالثة من عمره دون الحاجة لتدخل جراحي

إزالة 49 مغناطيسًا من بطن طفل في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام

الإثنين ١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠٣ مساءً
إزالة 49 مغناطيسًا من بطن طفل في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح الأطباء في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، في استخراج 49 مغناطيسًا من بطن طفل لم يتجاوز سن الثالثة من عمره دون الحاجة لتدخل جراحي.

إزالة 49 مغناطيسًا من بطن طفل

وأوضحت إدارة المستشفى أن قسم الطوارئ استقبل حالة الطفل الذي يشكو من الآلام في بطنه مما استدعى الأطباء لعمل الأشعة اللازمة حيث أظهرت وجود 49 جسم معدني (مغناطيس) داخل المعدة والأمعاء الدقيقة مما استدعى التدخل بشكل عاجل لاستخراجها وإجراء عملية ناجحة استغرقت ساعة واحدة عبر منظار الجهاز الهضمي العلوي دون الحاجة إلى تدخل جراحي أو فتح بطن الطفل.

قد يهمّك أيضاً
حريق هائل يلتهم محلاً تجاريًا في الدمام

حريق هائل يلتهم محلاً تجاريًا في الدمام

تكريم الباعة الجائلين في الدمام الفائزين بجائزة التميّز لمشروع بسطة

تكريم الباعة الجائلين في الدمام الفائزين بجائزة التميّز لمشروع بسطة

وشددت إدارة المستشفى على أهمية رقابة الأسرة للأطفال لاسيما في مثل هذه المرحلة العمرية حفاظا على سلامتهم من الحوادث المؤثرة على حياتهم، مؤكدة في الوقت نفسه أن استخدام تقنية المنظار ساهمت في الحالات العلاجية دون تدخل جراحي لاسيما في ظل الإمكانات المتوفرة في المستشفى والكوادر الطبية المتميزة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد