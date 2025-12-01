إزالة 49 مغناطيسًا من بطن طفل في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال
نجح الأطباء في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، في استخراج 49 مغناطيسًا من بطن طفل لم يتجاوز سن الثالثة من عمره دون الحاجة لتدخل جراحي.
وأوضحت إدارة المستشفى أن قسم الطوارئ استقبل حالة الطفل الذي يشكو من الآلام في بطنه مما استدعى الأطباء لعمل الأشعة اللازمة حيث أظهرت وجود 49 جسم معدني (مغناطيس) داخل المعدة والأمعاء الدقيقة مما استدعى التدخل بشكل عاجل لاستخراجها وإجراء عملية ناجحة استغرقت ساعة واحدة عبر منظار الجهاز الهضمي العلوي دون الحاجة إلى تدخل جراحي أو فتح بطن الطفل.
وشددت إدارة المستشفى على أهمية رقابة الأسرة للأطفال لاسيما في مثل هذه المرحلة العمرية حفاظا على سلامتهم من الحوادث المؤثرة على حياتهم، مؤكدة في الوقت نفسه أن استخدام تقنية المنظار ساهمت في الحالات العلاجية دون تدخل جراحي لاسيما في ظل الإمكانات المتوفرة في المستشفى والكوادر الطبية المتميزة.
إزالة 49 مغناطيس من بطن طفل بالمنظار في مستشفى الولادة والأطفال بـ #الدمام أحد مكونات #تجمّع_الشرقية_الصحي. pic.twitter.com/ouu3mfmMaF
— تجمع الشرقية الصحي (@E1_Cluster) December 1, 2025