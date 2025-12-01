إزالة 49 مغناطيسًا من بطن طفل في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام

نجح الأطباء في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، في استخراج 49 مغناطيسًا من بطن طفل لم يتجاوز سن الثالثة من عمره دون الحاجة لتدخل جراحي.

إزالة 49 مغناطيسًا من بطن طفل

وأوضحت إدارة المستشفى أن قسم الطوارئ استقبل حالة الطفل الذي يشكو من الآلام في بطنه مما استدعى الأطباء لعمل الأشعة اللازمة حيث أظهرت وجود 49 جسم معدني (مغناطيس) داخل المعدة والأمعاء الدقيقة مما استدعى التدخل بشكل عاجل لاستخراجها وإجراء عملية ناجحة استغرقت ساعة واحدة عبر منظار الجهاز الهضمي العلوي دون الحاجة إلى تدخل جراحي أو فتح بطن الطفل.

وشددت إدارة المستشفى على أهمية رقابة الأسرة للأطفال لاسيما في مثل هذه المرحلة العمرية حفاظا على سلامتهم من الحوادث المؤثرة على حياتهم، مؤكدة في الوقت نفسه أن استخدام تقنية المنظار ساهمت في الحالات العلاجية دون تدخل جراحي لاسيما في ظل الإمكانات المتوفرة في المستشفى والكوادر الطبية المتميزة.