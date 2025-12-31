السديس يطّلع على منظومة الشاشات التفاعلية لإجابة السائلين بالمسجد النبوي موسكو تعلن توسيع المنطقة العازلة في أوكرانيا وزيلينسكي يتوعد إشعال الفحم والحطب في الأماكن المغلقة خطر يهدد الأرواح رياح وأتربة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء بعد تأجيل لسنوات.. التضخم يقفز بأسعار طرق إيطاليا السريعة في 2026 مصادرة كميات من الدواجن قبل بيعها للمستهلكين بجازان الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نحو نصف قرن وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض
دعا الدفاع المدني إلى التقيد بإرشادات السلامة والوقاية من أخطار استخدام الفحم والحطب، مؤكدًا أهمية الالتزام بالتعليمات حفاظًا على الأرواح والممتلكات، خاصة خلال موسم استخدام وسائل التدفئة.
وقال المدني عبر منصة إكس إن من أبرز إرشادات الوقاية عدم إشعال الفحم أو الحطب داخل المنازل أو الأماكن المغلقة، وضرورة تهوية المكان بشكل جيد لتفادي حالات الاختناق، إضافة إلى إبعاد الأخشاب والمواد القابلة للاحتراق عن النار.
وشدد على أهمية منع الأطفال من الاقتراب أو العبث بمصادر النار، والتأكد من إطفاء الحطب والفحم بالكامل عند الخروج من المنزل أو عند النوم، داعيًا إلى استخدام وسائل تدفئة آمنة ومعتمدة.
وأكد الدفاع المدني أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في تقليل الحوادث، داعيًا الجميع إلى التعاون ونشر الوعي بالسلامة الوقائية.