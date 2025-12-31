Icon

إشعال الفحم والحطب في الأماكن المغلقة خطر يهدد الأرواح

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٥ صباحاً
إشعال الفحم والحطب في الأماكن المغلقة خطر يهدد الأرواح
المواطن - فريق التحرير

دعا الدفاع المدني إلى التقيد بإرشادات السلامة والوقاية من أخطار استخدام الفحم والحطب، مؤكدًا أهمية الالتزام بالتعليمات حفاظًا على الأرواح والممتلكات، خاصة خلال موسم استخدام وسائل التدفئة.

وقال المدني عبر منصة إكس إن من أبرز إرشادات الوقاية عدم إشعال الفحم أو الحطب داخل المنازل أو الأماكن المغلقة، وضرورة تهوية المكان بشكل جيد لتفادي حالات الاختناق، إضافة إلى إبعاد الأخشاب والمواد القابلة للاحتراق عن النار.

وشدد على أهمية منع الأطفال من الاقتراب أو العبث بمصادر النار، والتأكد من إطفاء الحطب والفحم بالكامل عند الخروج من المنزل أو عند النوم، داعيًا إلى استخدام وسائل تدفئة آمنة ومعتمدة.

وأكد الدفاع المدني أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في تقليل الحوادث، داعيًا الجميع إلى التعاون ونشر الوعي بالسلامة الوقائية.

