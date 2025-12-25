إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة “بيت فوريك”

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام، اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت فوريك، شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسط انتشار واسع في أحيائها، وإطلاق كثيف للرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع؛ مما أدى إلى إصابة طفل بالرصاص، ومواطنين بالاختناق.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، وداهمت مطعمًا.