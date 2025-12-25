Icon

شرقي نابلس

إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة “بيت فوريك”

الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام، اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت فوريك، شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسط انتشار واسع في أحيائها، وإطلاق كثيف للرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع؛ مما أدى إلى إصابة طفل بالرصاص، ومواطنين بالاختناق.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، وداهمت مطعمًا.

