إصابة 14 شخصًا جراء حادث طعن في وسط اليابان

أعلنت خدمات الطوارئ في اليابان اليوم عن إصابة 14 شخصًا إثر تعرّضهم للطعن في أحد المصانع بوسط البلاد.
وأفادت خدمات الطوارئ أن المصابين نقلوا إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج، ولم يتضح بعد وضعهم الصحي، في حين اعتقلت الشرطة اليابانية رجلًا للاشتباه في قيامه بمحاولة قتل.
وجارٌ التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.