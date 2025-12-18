إصدار أول ترخيص لتجربة الغوص مع القرش في محمية رأس حاطبة

أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أول ترخيص من نوعه على مستوى المملكة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، لأحد مراكز الغوص المعتمدة من قِبل الاتحاد؛ لتجربة التفاعل المسؤول مع الكائنات البحرية، والمتمثلة في الغوص مع أسماك القرش باستخدام الأقفاص داخل محمية رأس حاطبة.

ويهدف هذا الترخيص إلى تطوير منتجات سياحة بحرية مستدامة داخل المحميات البحرية، تُمكّن المهتمين من مشاهدة أسماك القرش في بيئتها الطبيعية ضمن إطار يضمن حماية الكائنات البحرية والمحافظة على التوازن البيئي.

ويعكس هذا التوجه اهتمام المركز بتعزيز الوعي بقيمة الأنواع البحرية، وإبراز الدور البيئي المهم لأسماك القرش في استقرار النظم البيئية البحرية, كما جاء الترخيص متوافقًا مع الأنظمة الوطنية المنظمة للأنشطة البحرية، بما يضمن ممارسة السياحة البيئية بأسلوب مسؤول يمنع أي تأثير سلبي على سلوك الكائنات أو موائلها الطبيعية.

ويأتي تفعيل الأنشطة السياحية البحرية في محمية رأس حاطبة، بعد إعلانها مؤخرًا محمية بحرية جديدة، ضمن برامج المركز الهادفة إلى الاستثمار الأمثل في الموارد الطبيعية الوطنية، وإدارة المحميات البحرية والبرية إدارة متكاملة ومستدامة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية الاقتصاد الأزرق وتعزيز السياحة البيئية.

وأكد المركز أن جميع الأنشطة المرتبطة بهذه التجربة ستخضع لرقابة وإشراف فني مباشر؛ لضمان الالتزام بأفضل المعايير العلمية والممارسات العالمية المعتمدة، وتقييم الأثر البيئي بشكل مستمر، وتطبيق أعلى معايير السلامة، ومعها تعزز المملكة حضورها في مجال حماية الحياة البحرية، وتطوير خدمات السياحة البيئية المستدامة في المحميات والمواقع الطبيعية الفريدة.