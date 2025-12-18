Icon

إصدار أول ترخيص لتجربة الغوص مع القرش في محمية رأس حاطبة Icon قصة مُعلّم من الشمالية يجوب العالم لتعليم اللغة العربية على مدى 3 عقود Icon طيران ناس يطلق برنامجًا لتعليم العربية لموظفيه من 70 جنسية ويرعى نشرها دوليًا Icon الإطلالات الجبلية بالمدينة المنورة.. مقوّمات طبيعية تدعم صناعة الوجهات السياحية Icon مركز 911 يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض واحة الأمن Icon ارتفاع عدد المراكز اللوجستية في السعودية إلى 23 مركزًا في 2024 Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر Icon أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة جازان حتى المساء  Icon استقرار أسعار الذهب اليوم Icon بدء تداول أسهم الرمز للعقارات في السوق السعودية اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إصدار أول ترخيص لتجربة الغوص مع القرش في محمية رأس حاطبة

الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٧ مساءً
إصدار أول ترخيص لتجربة الغوص مع القرش في محمية رأس حاطبة
المواطن - واس

أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أول ترخيص من نوعه على مستوى المملكة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، لأحد مراكز الغوص المعتمدة من قِبل الاتحاد؛ لتجربة التفاعل المسؤول مع الكائنات البحرية، والمتمثلة في الغوص مع أسماك القرش باستخدام الأقفاص داخل محمية رأس حاطبة.

ويهدف هذا الترخيص إلى تطوير منتجات سياحة بحرية مستدامة داخل المحميات البحرية، تُمكّن المهتمين من مشاهدة أسماك القرش في بيئتها الطبيعية ضمن إطار يضمن حماية الكائنات البحرية والمحافظة على التوازن البيئي.

ويعكس هذا التوجه اهتمام المركز بتعزيز الوعي بقيمة الأنواع البحرية، وإبراز الدور البيئي المهم لأسماك القرش في استقرار النظم البيئية البحرية, كما جاء الترخيص متوافقًا مع الأنظمة الوطنية المنظمة للأنشطة البحرية، بما يضمن ممارسة السياحة البيئية بأسلوب مسؤول يمنع أي تأثير سلبي على سلوك الكائنات أو موائلها الطبيعية.

ويأتي تفعيل الأنشطة السياحية البحرية في محمية رأس حاطبة، بعد إعلانها مؤخرًا محمية بحرية جديدة، ضمن برامج المركز الهادفة إلى الاستثمار الأمثل في الموارد الطبيعية الوطنية، وإدارة المحميات البحرية والبرية إدارة متكاملة ومستدامة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية الاقتصاد الأزرق وتعزيز السياحة البيئية.

وأكد المركز أن جميع الأنشطة المرتبطة بهذه التجربة ستخضع لرقابة وإشراف فني مباشر؛ لضمان الالتزام بأفضل المعايير العلمية والممارسات العالمية المعتمدة، وتقييم الأثر البيئي بشكل مستمر، وتطبيق أعلى معايير السلامة، ومعها تعزز المملكة حضورها في مجال حماية الحياة البحرية، وتطوير خدمات السياحة البيئية المستدامة في المحميات والمواقع الطبيعية الفريدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد