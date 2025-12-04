Icon

إطلاق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون السعودية

الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠٤ مساءً
إطلاق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون السعودية
المواطن - واس

أطلقت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلةً بالإدارة العامة لصحة السجون، وبالتنسيق مع المديرية العامة للسجون، خدمة الغسيل الكلوي المتنقل داخل السجون بالمملكة؛ بهدف تعزيز مستوى الرعاية المتخصصة المقدمة للنزلاء وفق أعلى المعايير الطبية، وتقليل الإحالات الطبية الخارجية.

وتُعد المملكة من أوائل دول العالم التي تطبّق هذه الخدمة داخل بيئة السجون، حيث يُمثل توفير خدمة الغسيل الكلوي المتنقل داخل الإصلاحيات تقدمًا نوعيًّا في منظومة الرعاية الصحية، لما له من دور في تعزيز استمرارية العلاج وجودته، وتمكين المرضى من الحصول على الخدمة داخل بيئة طبية مجهّزة ومتوافقة مع معايير السلامة.

وتعمل الخدمات الطبية على تقديم هذه الخدمة في الإصلاحيات بمختلف مناطق المملكة، بما ينسجم مع جهودها في رفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء.

