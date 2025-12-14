إطلاق أول هاتف في العالم يعمل ذاتيًا بدون تدخل بشري

كشفت الصين عن أول هاتف ذكي في العالم يعمل بذكاء اصطناعي “ذاتي التنفيذ” بالكامل، في خطوة وُصفت بأنها نقلة نوعية في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، وذلك عبر نموذج أولي طورته شركة الاتصالات العملاقة ZTE بالتعاون مع شركة ByteDance المالكة لتطبيق تيك توك.

الهاتف الجديد يحمل اسم Nubia M153، ويتميز بوجود “وكيل ذكي” مدمج مباشرة داخل نظام التشغيل، وليس مجرد مساعد صوتي داخل التطبيقات، أي أن الهاتف قادر على استخدام الشاشة والتنقل بين التطبيقات والضغط والكتابة وإجراء المكالمات وتنفيذ المهام متعددة الخطوات بطريقة تحاكي الإنسان تماماً.

استعرض رجل الأعمال تايلور أوجان الهاتف عبر حسابه على منصة إكس، موضحاً أن الجهاز يعمل بنسخة مخصصة من نظام أندرويد، مدمج بها نموذج Doubao، وهو منظومة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ ByteDance، التي يستخدمها أكثر من 175 مليون شخص داخل الصين.

إطلاق أول هاتف في العالم يعمل ذاتياً

وأوضح أوجان أن الذكاء الاصطناعي لا يكتفي بفهم الأوامر، بل يمتلك تحكماً كاملاً في الهاتف على مستوى الواجهة الرسومية، حيث يستطيع فتح وتنزيل التطبيقات، والنقر والكتابة على الشاشة، وإجراء المكالمات، وتنفيذ عمليات الدفع، إضافة إلى إنجاز مهام معقدة دون تدخل المستخدم.

وفي أحد العروض، طلب أوجان من الهاتف أن يعثر على شخص يقف مكانه في طابور انتظار، وهي خدمة متوفرة عبر تطبيقات العمل الحر داخل الصين، فقام الذكاء الاصطناعي تلقائياً باختيار التطبيق المناسب، وملء البيانات، وضبط المهمة، ثم عرض شاشة التأكيد النهائية دون أن يعرف المستخدم أصلًا أي تطبيق كان يجب استخدامه.

وتُعد هذه الخطوة قفزة نوعية مقارنة بالمساعدات الذكية الحالية في هواتف شركات مثل سامسونغ وآبل، التي ما زالت قدراتها محصورة داخل تطبيقات محددة وبإذن المستخدم، بينما يعمل وكيل ZTE وByteDance بحرية داخل واجهة الهاتف بالكامل كما لو أنه مستخدم بشري.

وأوضح أوجان أن الهاتف يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من شركة كوالكوم، ويحتوي على 16 غيغابايت من الذاكرة العشوائية (RAM). وتُقسم المهام بين: المعالجة السحابية لفهم المعاني والتخطيط عبر نموذج Doubao، والمعالجة المحلية على الجهاز للتحكم الفوري بالشاشة عبر نموذج آخر يُعرف باسم Nebula-GUI، وهو نموذج يحتوي على 7 مليارات معامل دربته شركة ZTE خصيصاً.

ويمنح هذا التقسيم الهاتف سرعة عالية وقدراً أكبر من الخصوصية في العمليات الحساسة مثل الدفع وكلمات المرور.

وفي تجربة أخرى، التقط أوجان صورة لمدخل فندق فقط، وطلب من الهاتف حجز غرفة، فتعرف الذكاء الاصطناعي على الفندق من الصورة، وحدد موعد الحجز، وراجع سياسة اصطحاب الحيوانات الأليفة، ثم فتح تطبيق الحجز الصيني Ctrip ونفذ جميع الخطوات تلقائياً.

كما طلب من الهاتف حجز روبوت تاكسي، فقام الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات الموقع واختيار التطبيق الأنسب، وهو Baidu Apollo، وحدد نقطة الالتقاء والوجهة، وحتى عندما غيّر أوجان مكان الوصول أثناء الرحلة، عدّل الذكاء الاصطناعي المسار مباشرة داخل التطبيق وداخل السيارة نفسها.

وفي تجربة أخرى عبر منصة Meituan، طلب أوجان من الهاتف شراء مشروبين، فتمت عملية الشراء والدفع وتنظيم التسليم عبر طائرة مسيّرة، بل ورد الاتصال التأكيدي من نظام Meituan الآلي، فأجاب عليه الذكاء الاصطناعي وتحدث مع “روبوت” آخر دون أي تدخل بشري.

كذلك استعرض أدوات توليد الصور التابعة لـ ByteDance، حيث يستطيع الذكاء الاصطناعي تعديل الملابس فقط داخل صورة دون المساس بالمشهد، مثل تحويل شخص يرتدي سترة NYPD إلى زي شرطة صيني أو سترة FBI.