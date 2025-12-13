إطلاق علامة”آرتيزانا” المتخصصة في الهدايا الفاخرة والحرف اليدوية

أعلنت شركة حِرف السعودية، التابعة لمنظومة الثقافة، اليوم عن الإطلاق الرسمي لعلامتها التجارية الجديدة “آرتيزانا”، الذراع التجاري المتخصص في تسويق وبيع المنتجات الحرفية السعودية، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تمكين الحرفيين السعوديين، ورفع قيمة المنتجات الحرفية عبر تقديمها بأسلوب يجمع بين الأصالة وروح التصميم المعاصر.​

وتحمل العلامة في جوهرها رسالة واضحة تعكس تصنيع منتجات تُجسّد الفخر، وترتقي بفنّ الإهداء، من الهدايا اليومية إلى أرقى الهدايا المخصصة لكبار الشخصيات، كما تعبّر رؤيتها عن طموحها في أن تكون العلامة السعودية الرائدة في عالم الهدايا الحرفية ذات الهوية الثقافية، والتذكار والقطع القيّمة.​

وبمناسبة الإطلاق صرح الرئيس التنفيذي لشركة حِرف السعودية، الأستاذ إبراهيم بن ناصر الناصر بالآتي: “يمثل إطلاق علامة حِرف (آرتيزانا) خطوة استراتيجية تجسد رؤيتنا في خلق فرص مستقبلية متنامية للحِرف بمنهج عصري يجعلها جزءًا من اقتصاد المستقبل، ونؤمن أن الحِرفة السعودية تحمل قصة وطنية وثقافية جديرة بأن تصل إلى العالم من خلال منظومة متكاملة تضم أكثر من 4,000 حرفي وحرفية مرخصين من هيئة التراث في مختلف مناطق المملكة، كما تعمل على تمكين الممارسين، والارتقاء بجودة المنتجات، وتعزيز تواجدها محليًا ودوليًا.”​

ويأتي الكشف عن الهوية ضمن مرحلة تمهيدية لتعريف الجمهور والمجتمع المحلي والدولي بوجود علامة سعودية تجارية تعكس الحرف كمصدر للفخر الوطني، وتدعم تمكين المبدعين الحرفيين من خلال منصة تسويقية تصون هويتهم وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للأسواق السعودية والإقليمية والعالمية.