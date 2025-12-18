إطلاق قاموس مصطلحات الصندوق الصناعي بالتعاون “سلمان العالمي للغة العربية”

أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي، بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية “قاموس مصطلحات الصندوق الصناعي”، في خطوة تهدف إلى تعزيز وضوح ودقة المصطلحات المستخدمة في أعمال الصندوق الصناعي وضمان انسجامها مع الأنظمة والسياسات المعمول بها، بما يسهم في تقليل اختلاف تفسيرها وتوحيد استخدامها، حيث يأتي هذا الإطلاق تزامنًا مع اليوم العالمي للغة العربية، احتفاءً بأهمية اللغة العربية ودورها في التعبير عن مفاهيم الصناعة والتنمية.

وتضم النُسخة الأولى من القاموس أكثر من 170 مصطلحًا وتعريفًا باللغتين العربية والإنجليزية تغطي المجالات التمويلية والصناعية والاستشارية والقانونية والمعرفية، إلى جانب قسم خاص بالاختصارات والجذور اللغوية لبعض الكلمات، مما يعزز قيمته المعرفية واللغوية ويثري المحتوى العربي بالمصطلحات المتخصصة.

ويهدف القاموس إلى نشر مصطلحات الصندوق الصناعي وتوسيع الفهم لدى المهتمين بأنشطته، إضافةً إلى إعداد مرجع رسمي شامل يكون مصدرًا معتمدًا داخليًا وخارجيًا، كما يستهدف القاموس الباحثين والمهتمين بأعمال الصندوق الصناعي وشركائه وعملائه؛ ليكون أداة معرفية تدعم التواصل الفعّال وتوحّد لغة التعامل على اختلاف السياقات وتنوعها.

ويتميّز القاموس بتصميمٍ تفاعلي يُسهّل على المستخدمين الوصول إلى المعلومات ويمكّن القارئ من تصفح المصطلحات والبحث عنها بطريقة سلسة وواضحة ويمكن لجميع المهتمين الاطلاع على القاموس عبر الموقع الإلكتروني للصندوق الصناعي من خلال الرابط الآتي: (https://bit.ly/SIDF_Dictionary)، حيث سيواصل الصندوق الصناعي تطويره وتحديثه ليواكب جميع المستجدات والتطورات.