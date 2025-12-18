Icon

لقطات توثق هطول أمطار الخير على الأحساء Icon إطلاق قاموس مصطلحات الصندوق الصناعي بالتعاون “سلمان العالمي للغة العربية” Icon طيران ناس يستأنف رحلاته المباشرة بين الرياض وأنطاكيا في تركيا Icon كأس العرب.. إلغاء مباراة المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي Icon مرتفعات الباحة تتوشّح بالضباب والغيوم في مشاهد شتوية آسرة Icon تراجع الذهب وثبات الفضة في المعاملات الفورية Icon لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على الشرقية Icon فيصل بن فرحان يستعرص العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سلطنة بروناي دار السلام Icon سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10450) نقطة Icon قتلى جراء هجوم مسيرات على محطة كهرباء في السودان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إطلاق قاموس مصطلحات الصندوق الصناعي بالتعاون “سلمان العالمي للغة العربية”

الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٦ مساءً
إطلاق قاموس مصطلحات الصندوق الصناعي بالتعاون “سلمان العالمي للغة العربية”
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي، بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية “قاموس مصطلحات الصندوق الصناعي”، في خطوة تهدف إلى تعزيز وضوح ودقة المصطلحات المستخدمة في أعمال الصندوق الصناعي وضمان انسجامها مع الأنظمة والسياسات المعمول بها، بما يسهم في تقليل اختلاف تفسيرها وتوحيد استخدامها، حيث يأتي هذا الإطلاق تزامنًا مع اليوم العالمي للغة العربية، احتفاءً بأهمية اللغة العربية ودورها في التعبير عن مفاهيم الصناعة والتنمية.

وتضم النُسخة الأولى من القاموس أكثر من 170 مصطلحًا وتعريفًا باللغتين العربية والإنجليزية تغطي المجالات التمويلية والصناعية والاستشارية والقانونية والمعرفية، إلى جانب قسم خاص بالاختصارات والجذور اللغوية لبعض الكلمات، مما يعزز قيمته المعرفية واللغوية ويثري المحتوى العربي بالمصطلحات المتخصصة.

قد يهمّك أيضاً
نهائي كأس العرب.. المغرب يتقدم على الأردن بهدف عالمي بالشوط الأول

نهائي كأس العرب.. المغرب يتقدم على الأردن بهدف عالمي بالشوط الأول

لقطات توثق هطول أمطار الخير على الأحساء

لقطات توثق هطول أمطار الخير على الأحساء

ويهدف القاموس إلى نشر مصطلحات الصندوق الصناعي وتوسيع الفهم لدى المهتمين بأنشطته، إضافةً إلى إعداد مرجع رسمي شامل يكون مصدرًا معتمدًا داخليًا وخارجيًا، كما يستهدف القاموس الباحثين والمهتمين بأعمال الصندوق الصناعي وشركائه وعملائه؛ ليكون أداة معرفية تدعم التواصل الفعّال وتوحّد لغة التعامل على اختلاف السياقات وتنوعها.

ويتميّز القاموس بتصميمٍ تفاعلي يُسهّل على المستخدمين الوصول إلى المعلومات ويمكّن القارئ من تصفح المصطلحات والبحث عنها بطريقة سلسة وواضحة ويمكن لجميع المهتمين الاطلاع على القاموس عبر الموقع الإلكتروني للصندوق الصناعي من خلال الرابط الآتي: (https://bit.ly/SIDF_Dictionary)، حيث سيواصل الصندوق الصناعي تطويره وتحديثه ليواكب جميع المستجدات والتطورات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مقتل 6 من قوات حفظ السلام في هجوم على قاعدة للأمم المتحدة بالسودان
العالم

مقتل 6 من قوات حفظ السلام في...

العالم
استقرار أسعار الذهب اليوم 
السوق

استقرار أسعار الذهب اليوم 

السوق
انضمام الرياض لشبكة اليونسكو لمدن التعلُم العالمية تأكيد لدورها في بناء مجتمع معرفي يتفاعل مع المستقبل
السعودية اليوم

انضمام الرياض لشبكة اليونسكو لمدن التعلُم العالمية...

السعودية اليوم
وادي مغيدد بنجران.. أيقونة لجمال الطبيعة
السعودية اليوم

وادي مغيدد بنجران.. أيقونة لجمال الطبيعة

السعودية اليوم
الأديب أحمد أبو دهمان في ذمة الله
السعودية اليوم

الأديب أحمد أبو دهمان في ذمة الله

السعودية اليوم
استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة
العالم

استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي غرب...

العالم
برعاية سعود بن نايف.. محافظ الأحساء يكرّم الفائزين بجائزة التميّز في دورتها الثالثة
السعودية اليوم

برعاية سعود بن نايف.. محافظ الأحساء يكرّم...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة

حصاد اليوم