إطلاق كائنات فطرية في موقع الحِجر الطبيعي بالعُلا

أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، 37 كائنًا فطريًا في موقع الحِجر الطبيعي بالعُلا، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز التوازن البيئي وصون التنوع الطبيعي في المنطقة.

ويُعد موقع الحِجر أول موقع سعودي يُدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بما يحمله من قيمة تاريخية وطبيعية فريدة.

وشملت الكائنات التي جرى إطلاقها غزال الريم والوعل النوبي والنعام، في إطار مراحل متقدمة من برامج إعادة التوطين التي تهدف إلى دعم استعادة التنوع البيولوجي وإعادة إحياء الحياة الفطرية في بيئاتها الطبيعية، بما يرفع من كفاءة الأنظمة البيئية المحلية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن إستراتيجية الهيئة الملكية لمحافظة العُلا لإعادة تأهيل الحياة الفطرية وتحقيق الاستدامة البيئية، إلى جانب دعم السياحة البيئية من خلال تعزيز حضور الأنواع الفطرية وإثراء التجارب الطبيعية للزوّار، بما ينسجم مع رؤية العُلا في تنمية مواردها الطبيعية وتعزيز قيمها البيئية.

وتسهم هذه الجهود في تعزيز مكانة العُلا بوصفها وجهة تتكامل فيها الطبيعة مع التراث، عبر مشاريع تُعيد إحياء الكائنات الفطرية وتحافظ على التوازن البيئي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م في حماية البيئة وتنميتها.