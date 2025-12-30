إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الأولى في جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن السوق المالية تستطلع الآراء حول مشروع ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغّذي شريان التنمية في قلب اليمن برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء: تعديل تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الحكومة اليمنية تثمن مواقف السعودية التاريخية والثابتة وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية تحالف دعم الشرعية في اليمن يدشن حساب المتحدث الرسمي على منصة إكس الإمارات تعلن إنهاء ما تبقى من وجودها العسكري في اليمن طيران ناس يدعم بطولة النخبة للبوتشيا كناقلٍ رسمي ضمن برامجه لتمكين ذوي الإعاقة تعيين الشيخ عبدالله الحنيني متحدثًا رسميًا لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي ضبط مخالف بحوزته حطب محلي في الشرقية
أُعلنت اليوم أسماء الفائزين بالمراكز الأولى في جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن ضمن فئة الحيل والزمول (مفتوح عام) لمسافة 8 كيلومترات.
وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:
تصدرت الشوط الأول “هجن الرئاسة” بالمركز الأول الفوز عبر المطية “روعة” بزمن 12:46.118، كما نالت الشوط الثاني أيضًا بالمطية “واضح” بزمن 12:55.964، أما الشوط الثالث نال حفيظ سعيد المري المركز الأول بالمطية “قرار” بزمن 12:57.100.
وفي الشوط الرابع حقق حمد نهيان العامري بالمطية “زعبيل” بزمن 13:01.510، بينما شهد الشوط الخامس فوز فرج علي الظاهري بالمطية “دانات” بزمن 12:50.611، وفي الشوط السادس حقق حمد نهيان العامري الفوز بالمطية “حشيم” بزمن 12:52.405.
أما الشوط السابع فكان من نصيب فرج علي الظاهري بالمطية “مطرة” بزمن 12:54.335، وفي الشوط الثامن جاء بالمركز الأول عبدالله ماجد الماجد بالمطية “الكايد” بزمن 12:48.914، وحلّ في الشوط التاسع عبدالله ماجد الماجد بالمطية “نوف” بزمن 12:48.544.
وفي الشوط العاشر حقق الأول هندي الرشود الفوز بالمطية “المفدع” بزمن 12:59.808، ونال الأول بالشوط الحادي عشر من نصيب حمد نهيان العامري بالمطية “الشاهينية” بزمن 12:48.344، واختتمت النتائج بالشوط الثاني عشر الذي انتزع فيه الأول حمد نهيان سالم العامري الفوز بالمطية “نصيبان” بزمن 12:40.955.