إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الأولى في جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٥ مساءً
إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الأولى في جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن
المواطن - فريق التحرير

أُعلنت اليوم أسماء الفائزين بالمراكز الأولى في جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن ضمن فئة الحيل والزمول (مفتوح عام) لمسافة 8 كيلومترات.
وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:

تصدرت الشوط الأول “هجن الرئاسة” بالمركز الأول الفوز عبر المطية “روعة” بزمن 12:46.118، كما نالت الشوط الثاني أيضًا بالمطية “واضح” بزمن 12:55.964، أما الشوط الثالث نال حفيظ سعيد المري المركز الأول بالمطية “قرار” بزمن 12:57.100.

وفي الشوط الرابع حقق حمد نهيان العامري بالمطية “زعبيل” بزمن 13:01.510، بينما شهد الشوط الخامس فوز فرج علي الظاهري بالمطية “دانات” بزمن 12:50.611، وفي الشوط السادس حقق حمد نهيان العامري الفوز بالمطية “حشيم” بزمن 12:52.405.
أما الشوط السابع فكان من نصيب فرج علي الظاهري بالمطية “مطرة” بزمن 12:54.335، وفي الشوط الثامن جاء بالمركز الأول عبدالله ماجد الماجد بالمطية “الكايد” بزمن 12:48.914، وحلّ في الشوط التاسع عبدالله ماجد الماجد بالمطية “نوف” بزمن 12:48.544.

وفي الشوط العاشر حقق الأول هندي الرشود الفوز بالمطية “المفدع” بزمن 12:59.808، ونال الأول بالشوط الحادي عشر من نصيب حمد نهيان العامري بالمطية “الشاهينية” بزمن 12:48.344، واختتمت النتائج بالشوط الثاني عشر الذي انتزع فيه الأول حمد نهيان سالم العامري الفوز بالمطية “نصيبان” بزمن 12:40.955.

إقرأ المزيد