Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إعلان أسماء الفائزين في المركز الأول في شوط سيف الملك وشوط الرؤية نهائي “صفر” بمهرجان الإبل

السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٧ مساءً
إعلان أسماء الفائزين في المركز الأول في شوط سيف الملك وشوط الرؤية نهائي “صفر” بمهرجان الإبل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت لجنة التحكيم النهائي بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة اليوم، نتائج الفائزين في اليوم الـ27 من منافسات أشواط فعاليات مسابقة المزاين لفئة شوط سيف الملك “صفر” بعد استعراضها أمام لجنة التحكيم.

وفي منافسات شوط سيف الملك حصل على المركز الأول، دبوس مبارك عبدالله الدبوس، ونشمي مسعود ضاوي المطيري على المركز الأول في شوط الرؤية “النهائي”.

قد يهمّك أيضاً
لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعلن الفائز الأول في شوط شلفا ولي العهد “حمر”

لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعلن الفائز الأول في شوط شلفا...

نتائج مسابقة “الطبع” للمرحلتين الأولى والثانية

نتائج مسابقة “الطبع” للمرحلتين الأولى والثانية

وحقق المركز الثاني، مبارك فهيد بن ناصر العجمي، والمركز الثالث علي عبدالمحسن محمد البسام، وحصل على المركز الرابع صاطي منور عويتق المطيري، واختتم قائمة الترتيب حمد فالح ناصر العجمي في المركز الخامس.

وفي منافسات شوط الرؤية “نهائي” حقق المركز الثاني فهد ذياب شباب المطيري.
وتستمر منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد الجنوبية ليوم غدٍ الأحد بإعلان نتائج بيرق الموحد “صفر”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد