إعلان أسماء الفائزين في المركز الأول في شوط سيف الملك وشوط الرؤية نهائي “صفر” بمهرجان الإبل

أعلنت لجنة التحكيم النهائي بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة اليوم، نتائج الفائزين في اليوم الـ27 من منافسات أشواط فعاليات مسابقة المزاين لفئة شوط سيف الملك “صفر” بعد استعراضها أمام لجنة التحكيم.

وفي منافسات شوط سيف الملك حصل على المركز الأول، دبوس مبارك عبدالله الدبوس، ونشمي مسعود ضاوي المطيري على المركز الأول في شوط الرؤية “النهائي”.

وحقق المركز الثاني، مبارك فهيد بن ناصر العجمي، والمركز الثالث علي عبدالمحسن محمد البسام، وحصل على المركز الرابع صاطي منور عويتق المطيري، واختتم قائمة الترتيب حمد فالح ناصر العجمي في المركز الخامس.

وفي منافسات شوط الرؤية “نهائي” حقق المركز الثاني فهد ذياب شباب المطيري.

وتستمر منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد الجنوبية ليوم غدٍ الأحد بإعلان نتائج بيرق الموحد “صفر”.