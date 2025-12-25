إعلان الطوارئ في لوس أنجلوس بسبب الفيضانات

جددت السلطات الأمريكية اليوم، تحذيرها إلى سكان جنوب ولاية كاليفورنيا من احتمال وقوع فيضانات وارتفاع منسوب الأنهار، بسبب أمطار غزيرة هطلت ولا يُتوقع أن تتوقف خلال عطلات نهاية العام الميلادي، وذلك غداة إعلان حالة الطوارئ في لوس أنجلوس ومعظم مناطق جنوب الولاية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أن ما يُعرف بـ”نهر جوي” محمّل ببخار المياه يضرب الولاية، قد يؤدي إلى نزول أمطار غزيرة.

وحذّرت الهيئة أيضًا من احتمال وقوع “فيضانات مفاجئة خطيرة قد تكون مميتة”، خصوصًا في المناطق التي تضررت سابقًا من حرائق الغابات حيث باتت التربة هشّة.

كما أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم حالة الطوارئ في عدة مقاطعات، من بينها لوس أنجلوس.