إعلان نتائج الفائزين في فئة “شلفا ولي العهد” لون المجاهيم

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
أُعلنت اليوم أسماء الفائزين في فئة “شلفا ولي العهد” لون المجاهيم، ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة، المقام في الصياهد الجنوبية تحت شعار “عز لأهلها”.
وحقق المركز الأول محسن النابت من دولة قطر في منقية مشيحات، وجاء ثانيًا راشد النابت من دولة قطر في منقية صنف المكسور، وحلّ ثالثًا محمد المري في منقيته آل وحيدة.
وفي المركز الرابع جاء محمد العجمي في منقيته الطرعات، بينما حقق المركز الخامس جار الله الجويهل من دولة قطر في منقيته النواصي.