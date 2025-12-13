إعلان نتائج الفائزين في فئة “شلفا ولي العهد” لون المجاهيم

أُعلنت اليوم أسماء الفائزين في فئة “شلفا ولي العهد” لون المجاهيم، ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة، المقام في الصياهد الجنوبية تحت شعار “عز لأهلها”.

وحقق المركز الأول محسن النابت من دولة قطر في منقية مشيحات، وجاء ثانيًا راشد النابت من دولة قطر في منقية صنف المكسور، وحلّ ثالثًا محمد المري في منقيته آل وحيدة.

وفي المركز الرابع جاء محمد العجمي في منقيته الطرعات، بينما حقق المركز الخامس جار الله الجويهل من دولة قطر في منقيته النواصي.