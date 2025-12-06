إغلاق مطار فيلنيوس في ليتوانيا بعد تعطل المجال الجوي

أغلق مطار فيلنيوس في ليتوانيا عملياته مجددًا اليوم, بعد رصد أجسام يُشتبه بأنها مناطيد في مجاله الجوي، في أحدث حادث ضمن سلسلة توقّفات متكررة شهدها المطار منذ أكتوبر.

وأعلن المركز الوطني لإدارة الأزمات تعليق حركة الطيران حتى الساعة 19:05 بتوقيت غرينتش، بينما تشير السلطات الليتوانية إلى أن هذه المناطيد تُستخدم لتهريب السجائر من بيلاروسيا، متهمةً مينسك بعدم منع إطلاقها ضمن ما تصفه بـ “هجوم متعدد الأساليب”.