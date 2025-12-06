إغلاق مطار فيلنيوس في ليتوانيا بعد تعطل المجال الجوي كأس العرب.. الجزائر يقسو على البحرين بخماسية الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز “بناء” تحصد المركز الأول في جائزة الملك خالد لعام 2025 م بينهم أطفال.. 12 قتيلا إثر إطلاق نار بفندق في جنوب إفريقيا كأس العرب.. الأردن يفوز على الكويت ويتأهل لدور الثمانية الهلال الأحمر يرفع جاهزيته تأهّبًا للحالة المطرية المتوقعة على تبوك طيران ناس يحتفل بتدشين رحلاته المباشرة بين المدينة المنورة وبغداد ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية هيئة الزكاة تدعو المنشآت إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة
أغلق مطار فيلنيوس في ليتوانيا عملياته مجددًا اليوم, بعد رصد أجسام يُشتبه بأنها مناطيد في مجاله الجوي، في أحدث حادث ضمن سلسلة توقّفات متكررة شهدها المطار منذ أكتوبر.
وأعلن المركز الوطني لإدارة الأزمات تعليق حركة الطيران حتى الساعة 19:05 بتوقيت غرينتش، بينما تشير السلطات الليتوانية إلى أن هذه المناطيد تُستخدم لتهريب السجائر من بيلاروسيا، متهمةً مينسك بعدم منع إطلاقها ضمن ما تصفه بـ “هجوم متعدد الأساليب”.