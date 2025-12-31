Icon

إغلاق 11 لاونجًا مخالفًا في حائل

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣٣ مساءً
إغلاق 11 لاونجًا مخالفًا في حائل
المواطن - فريق التحرير

أسفرت الجهود الرقابية الميدانية التي نفذتها أمانة منطقة حائل، ضمن أعمالها لمتابعة الأنشطة التجارية، عن إغلاق (11) لاونجًا بمدينة حائل، وذلك خلال شهري نوفمبر وديسمبر، نتيجة رصد مخالفات للاشتراطات النظامية والصحية المعتمدة.

وقالت الأمانة في بيان عبر منصة إكس إن الإغلاقات جاءت بعد جولات تفتيشية مكثفة نفذتها الفرق الرقابية المختصة، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات التي تمثلت في عدم الالتزام بالاشتراطات والضوابط المعتمدة، ومخالفات صحية تتعلق بحفظ وتداول وتقديم المواد الغذائية، إضافة إلى عدم استكمال الاشتراطات الصحية للعاملين، واختلاف المساحة الفعلية عن المساحة المعتمدة في الترخيص.

وأكدت استمرار جولاتها الرقابية الميدانية في متابعة المنشآت والتزامها بالأنظمة والتعليمات، مشددة على تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المجتمع، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات (940) أو من خلال تطبيق “بلدي”.

