إقرار ميزانية الدفاع الأمريكية بقيمة 901 مليار دولار

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء قانون ميزانية الدفاع بقيمة 901 مليار دولار.
ويتمتع قانون الميزانية العسكرية المعروف باسم “تفويض الدفاع الوطني السنوي” بدعم الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، الذي يرفع رواتب أفراد القوات المسلحة بنسبة 3.8%.