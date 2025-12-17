Icon

إقرار ميزانية الدفاع الأمريكية بقيمة 901 مليار دولار

الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٠ صباحاً
إقرار ميزانية الدفاع الأمريكية بقيمة 901 مليار دولار
المواطن - فريق التحرير

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء قانون ميزانية الدفاع بقيمة 901 مليار دولار.

ويتمتع قانون الميزانية العسكرية المعروف باسم “تفويض الدفاع الوطني السنوي” بدعم الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، الذي يرفع رواتب أفراد القوات المسلحة بنسبة 3.8%.

