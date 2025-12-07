إمارة تبوك عن مقطع الانهيار الأرضي: سلامة الأرواح أولوية وإغلاق الطريق احترازيًا بشكل فوري

أوضحت إمارة منطقة تبوك، حقيقة المقطع المتداول لانهيار أرضي في أحد الطرق بإحدى محافظات المنطقة، مؤكدة أن الانهيار ناتج عن هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها معظم أرجاء المنطقة خلال الفترة الماضية.

وأكد مصدر مسؤول في إمارة منطقة تبوك أن الجهات المختصة باشرت الموقع على الفور، حيث تم إغلاق الطريق بشكل فوري كإجراء احترازي حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، مع تنفيذ تحويلة مرورية لتسهيل حركة المركبات وضمان انسيابيتها في المنطقة المتأثرة.

وأضاف المصدر أن فرق الصيانة المختصة تعمل حاليًا على إصلاح الجزء المتضرر من الطريق وإعادته إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الإمارة تتابع مع الجهات المعنية مجريات الأعمال الميدانية، وتهيب بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المقاطع غير الموثوقة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.