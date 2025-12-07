Icon

أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشمالية Icon السديس: التطوع مظهر من مظاهر التكافل وقيمة راسخة في الدين Icon ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز Icon استبدال الصمام الأورطي دون جراحة ينقذ حياة تسعينية بمدينة الملك عبدالله Icon لقاء تعريفي بمؤتمر أبشر 2025 يجمع الإعلاميين والمهتمين بالتقنية في قبة وزارة الداخلية Icon هيئة مجلس الشورى تحيل 18 موضوعًا إلى جدول أعمال جلساتها المقبلة Icon "موانئ" تضيف خدمة شحن جديدة إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام Icon مساعد مدرب المنتخب السعودي: مواجهة المغرب تنافسية ونسعى لنتيجة إيجابية Icon بدعم من السعودية.. "التحالف الإسلامي" يطلق برنامج الاستخبارات التكتيكية بالرياض Icon عسير: فرع هيئة الصحفيين يعقد اجتماعه السنوي الأول .. مساء اليوم Icon

الجهات المختصة باشرت الموقع على الفور

إمارة تبوك عن مقطع الانهيار الأرضي: سلامة الأرواح أولوية وإغلاق الطريق احترازيًا بشكل فوري

الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٨ مساءً
إمارة تبوك عن مقطع الانهيار الأرضي: سلامة الأرواح أولوية وإغلاق الطريق احترازيًا بشكل فوري
المواطن - فريق التحرير

أوضحت إمارة منطقة تبوك، حقيقة المقطع المتداول لانهيار أرضي في أحد الطرق بإحدى محافظات المنطقة، مؤكدة أن الانهيار ناتج عن هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها معظم أرجاء المنطقة خلال الفترة الماضية.

وأكد مصدر مسؤول في إمارة منطقة تبوك أن الجهات المختصة باشرت الموقع على الفور، حيث تم إغلاق الطريق بشكل فوري كإجراء احترازي حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، مع تنفيذ تحويلة مرورية لتسهيل حركة المركبات وضمان انسيابيتها في المنطقة المتأثرة.

وأضاف المصدر أن فرق الصيانة المختصة تعمل حاليًا على إصلاح الجزء المتضرر من الطريق وإعادته إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الإمارة تتابع مع الجهات المعنية مجريات الأعمال الميدانية، وتهيب بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المقاطع غير الموثوقة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

