“إم آي إس” تبرم عقدًا بـ 114.43 مليون ريال مع ساما

أبرمت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) بتاريخ 23 ديسمبر الحالي عقد تجديد رخص دعم أنظمة تقنية المعلومات مع البنك المركزي السعودي “ساما” بقيمة 114.43 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية تداول، اليوم الأربعاء، إن العقد تمت ترسيته في 3 أغسطس الماضي وتصل مدته 36 شهراً.
وتوقعت أن يكون للعقد أثر مالي إيجابي يبدأ من الربع الرابع للعام المالي 2025م.