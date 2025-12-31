Icon

إندونيسيا ترفع مستوى التحذير من بركان جبل بور ني تيلونج Icon المنتدى السعودي للإعلام 2026 يطلق ثاني لقاءات مبادرة “ضوء” في القصيم Icon حساب المواطن يوضح طريقة الإفصاح عن دخل حافز Icon “ضوء المنتدى السعودي للإعلام” تحط رحالها في القصيم لاستكشاف الريف والاقتصاد المحلي Icon الأمم المتحدة تدين تعليق إسرائيل لأنشطة الإغاثة في غزة Icon سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10490 نقطة Icon القبض على إثيوبي لترويجه الحشيش والأقراص المخدرة بالرياض Icon حدث بيئي نادر.. رصد “نسر روبّل” المهدد بالانقراض بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية  Icon بدء أحدث عملية بحث عن طائرة ماليزيا إيرلاينز المفقودة Icon الهيئة الملكية لمدينة مكة تدشّن مبادرة “كلنا معكم” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بعد زيادة نشاطه

إندونيسيا ترفع مستوى التحذير من بركان جبل بور ني تيلونج

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٩ مساءً
إندونيسيا ترفع مستوى التحذير من بركان جبل بور ني تيلونج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رفعت السلطات الإندونيسية مستوى التحذير من بركان جبل بور ني تيلونج في مقاطعة آتشيه أقصى غربي البلاد إلى ثاني مستوى، بعد سلسلة من النشاط الزائد والهزات الأرضية البركانية.

وقالت القائمة بأعمال رئيس الوكالة الجيولوجية بوزارة الطاقة والموارد المعدنية لانا ساريا: “إن البركان الطبقي البالغ ارتفاعه 2624 مترًا ويقع في منطقة بينر ميريا في آتشيه، سجل سبع هزات أرضية على الأقل مساء أمس الثلاثاء، شعر بها سكان المنطقة على بعد حوالي خمسة كيلومترات، كما رصدت أجهزة قياس الزلازل سبع هزات أرضية بركانية سطحية، فضلًا عن 14 هزة عميقة وهزتين في القشرة الأرضية”.

قد يهمّك أيضاً
16 قتيلًا في حريق بدار لرعاية المسنين بإندونيسيا

16 قتيلًا في حريق بدار لرعاية المسنين بإندونيسيا

مصرع 15 شخصًا في حادث انقلاب حافلة بإندونيسيا

مصرع 15 شخصًا في حادث انقلاب حافلة بإندونيسيا

وأوضحت أنه بناء على نتائج الرصد البصري والآلي، التي تظهر ازدياد النشاط البركاني في جبل بور ني تيلونج، رفع العلماء مستوى الإنذار من ثالث إلى ثاني أعلى مستوى مساء أمس.

وأضافت ساريا: “تشير الهزات الارتدادية التي أعقبت الهزات في القشرة الأرضية إلى سهولة تحفيز النشاط الحممي بفعل الاضطرابات في القشرة الأرضية”، مشيرة إلى أن ازدياد النشاط الزلزالي مستمر منذ يوليو وازدادت شدته وأصبح أقرب إلى السطح خلال الشهرين الماضيين.

وأظهرت المراقبة البصرية من قبل الوكالة أن البركان مرئي بشكل واضح، ولا ينبعث دخان من فوهته، ورغم ذلك حذّرت من ثوران محتمل، بما في ذلك انفجارات جوفية وانبعاث غازات بركانية خطرة بالقرب من المناطق التي تحتوي على فوهات بركانية تنبعث منها الأبخرة والغازات.
وتقع إندونيسيا على حزام النار في المحيط الهادئ، وتضم أكثر من 120 بركانًا نشطًا؛ مما يجعلها واحدة من أكثر الدول نشاطا بركانيًّا في العالم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

16 قتيلًا في حريق بدار لرعاية المسنين بإندونيسيا
العالم

16 قتيلًا في حريق بدار لرعاية المسنين...

العالم