إندونيسيا ترفع مستوى التحذير من بركان جبل بور ني تيلونج

رفعت السلطات الإندونيسية مستوى التحذير من بركان جبل بور ني تيلونج في مقاطعة آتشيه أقصى غربي البلاد إلى ثاني مستوى، بعد سلسلة من النشاط الزائد والهزات الأرضية البركانية.

وقالت القائمة بأعمال رئيس الوكالة الجيولوجية بوزارة الطاقة والموارد المعدنية لانا ساريا: “إن البركان الطبقي البالغ ارتفاعه 2624 مترًا ويقع في منطقة بينر ميريا في آتشيه، سجل سبع هزات أرضية على الأقل مساء أمس الثلاثاء، شعر بها سكان المنطقة على بعد حوالي خمسة كيلومترات، كما رصدت أجهزة قياس الزلازل سبع هزات أرضية بركانية سطحية، فضلًا عن 14 هزة عميقة وهزتين في القشرة الأرضية”.

وأوضحت أنه بناء على نتائج الرصد البصري والآلي، التي تظهر ازدياد النشاط البركاني في جبل بور ني تيلونج، رفع العلماء مستوى الإنذار من ثالث إلى ثاني أعلى مستوى مساء أمس.

وأضافت ساريا: “تشير الهزات الارتدادية التي أعقبت الهزات في القشرة الأرضية إلى سهولة تحفيز النشاط الحممي بفعل الاضطرابات في القشرة الأرضية”، مشيرة إلى أن ازدياد النشاط الزلزالي مستمر منذ يوليو وازدادت شدته وأصبح أقرب إلى السطح خلال الشهرين الماضيين.

وأظهرت المراقبة البصرية من قبل الوكالة أن البركان مرئي بشكل واضح، ولا ينبعث دخان من فوهته، ورغم ذلك حذّرت من ثوران محتمل، بما في ذلك انفجارات جوفية وانبعاث غازات بركانية خطرة بالقرب من المناطق التي تحتوي على فوهات بركانية تنبعث منها الأبخرة والغازات.

وتقع إندونيسيا على حزام النار في المحيط الهادئ، وتضم أكثر من 120 بركانًا نشطًا؛ مما يجعلها واحدة من أكثر الدول نشاطا بركانيًّا في العالم.