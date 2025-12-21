إنفاذًا لأمر الملك سلمان.. وزير الدفاع يُقلِّد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز

Icon

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢١ مساءً
المواطن - واس

إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، قلَّد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، معالي قائد الجيش الباكستاني المُشير عاصم منير، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة؛ تقديرًا لجهوده المميزة في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك، وتطوير العلاقات السعودية الباكستانية.
جاء ذلك خلال استقبال سموه لمعاليه، في مكتبه بالرياض اليوم، وهنأ سمو الأمير خالد بن سلمان، المُشير عاصم منير بمناسبة تعيينه قائدًا لقوات الدفاع بجمهورية باكستان الإسلامية، متمنيًا له التوفيق والسداد.
كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية السعودية الباكستانية، والتعاون الإستراتيجي في المجال الدفاعي بين البلدين الشقيقين، وبحث جهود إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في إسلام آباد العميد الركن بندر بن حمد الحقباني.
فيما حضره من الجانب الباكستاني سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أحمد فاروق، وسكرتير معالي قائد قوات الدفاع قائد الجيش اللواء محمد جواد طارق، والملحق العسكري بسفارة جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة العميد محسن جاويد.

