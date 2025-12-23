إنفاذًا لتبرع ولي العهد.. تسليم وثائق التملك لمستفيدي مشروعات “سكن” بعسير

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، اليوم، عددًا من مستفيدي المنطقة وثائق تملّك وحداتهم السكنية، وذلك إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – عقب تبرعه السخي لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” ممثلةً بـ”جود الإسكان”؛ بهدف دعم تمليك الإسكان للأسر المستحقة.

مشروعات سكن بعسير

ويأتي ذلك امتثالًا لأمر سمو ولي العهد – رعاه الله – القاضي بإنجاز المشروعات السكنية المخصصة خلال مدة لا تتجاوز (12) شهرًا، وتنفيذها بأيادٍ وطنية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والحوكمة.

وفي هذا الإطار، عملت مؤسسة “سكن” على اختيار وحدات سكنية نُفذت عبر شركات وطنية، ومطابقة لأعلى المواصفات والمعايير الفنية، بما يضمن توفير مساكن تلبي متطلبات جودة الحياة، وتعكس تطلعات القيادة الرشيدة في تمكين الأسر المستحقة من مسكن آمن ومستدام.

ورفع أمير منطقة عسير شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – على تبرعه السخي لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” ممثلةً بـ”جود الإسكان”، مؤكدًا أن هذا التبرع يجسد نهج القيادة في دعم المبادرات التنموية، وتعزيز مسيرة التمكين السكني، وترسيخ قيم العطاء والتكافل في المجتمع.

وتواصل مؤسسة “سكن” تسليم دفعات إضافية من المنتجات السكنية التي تراعي تنوع الاحتياج وجودة التنفيذ، بما يسهم في تعزيز استدامة الحلول الإسكانية، ومواكبة مستهدفات التنمية الوطنية.