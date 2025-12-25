Icon

إنفاذ يشرف على 75 مزادًا عقاريًا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل في مطلع 2026

الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٤ صباحاً
إنفاذ يشرف على 75 مزادًا عقاريًا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل في مطلع 2026
المواطن - واس

يستهل مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) عام 2026 بالإشراف على (75) مزادًا عقاريًا تُقام خلال الفترة من 1 إلى 15 يناير لبيع (949) أصلًا عقاريًا متنوعًا تشمل العقارات السكنية والتجارية والزراعية في مختلف مناطق المملكة.

وتتصدر منطقة الرياض قائمة المزادات بواقع (23) مزادًا تعرض (224) عقارًا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ(12) مزادًا تشمل (220) عقارًا، ثم المدينة المنوّرة بـ(5) مزادات تضم (62) عقارًا.
وفي المنطقة الشرقية (7) مزادات لبيع (56) عقارًا، وفي منطقة القصيم (8) مزادات لبيع (192) عقارًا، وفي منطقة تبوك (3) مزادات لبيع (14) عقارًا, إضافة إلى عدد من المزادات الإلكترونية العقارية التي تقام في كل من حائل، والجوف، والحدود الشمالية، وعسير، ونجران، والباحة، ومنطقة جازان.

وأكدّ “إنفاذ” أن جميع تفاصيل المزادات، والشروط، وآليات التسجيل والمشاركة، متاحة عبر صفحة المزادات على الموقع الإلكتروني (https://infath.gov.sa/).

