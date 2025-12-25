إنفيديا تستحوذ على جروك مقابل 20 مليار دولار

في خطوة تعزز هيمنتها المطلقة على سوق تقنيات الذكاء الاصطناعي، أفادت تقارير صحفية الأربعاء عن موافقة عملاق الرقائق الإلكترونية “إنفيديا” (Nvidia) على شراء شركة “جروك” (Groq) الناشئة والمتخصصة في تصميم مسرعات الذكاء الاصطناعي، في صفقة نقدية ضخمة بلغت قيمتها 20 مليار دولار.

تفاصيل الاستحواذ التاريخي

نقلت شبكة “سي إن بي سي” عن أليكس ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة “ديسربتيف” (المستثمر الرئيسي في جروك)، أن الصفقة تشمل الاستحواذ على كافة أصول الشركة الناشئة، مع استثناء واحد يتمثل في “أعمال الشركة السحابية” التي لن تكون جزءاً من الاتفاق.

وتعتبر هذه الصفقة، في حال إتمامها، أكبر عملية استحواذ في تاريخ إنفيديا، حيث تتجاوز بفارق كبير صفقة شراء شركة “ميلانوكس تكنولوجيز” التي بلغت قيمتها 6.9 مليار دولار قبل سنوات.

لماذا جروك؟

تكتسب شركة “جروك”، التي أسسها جوناثان روس، أهمية استراتيجية كبرى لـ “إنفيديا” لعدة أسباب:

-التخصص العالي: تركز الشركة على إنتاج رقائق “الاستدلال” (Inference) بالذكاء الاصطناعي، وهي الرقائق المصممة خصيصاً لتحسين وتشغيل النماذج المدربة مسبقاً بكفاءة وسرعة فائقة.

-النمو المتسارع: قفز تقييم الشركة من 2.8 مليار دولار في أغسطس من العام الماضي إلى 6.9 مليار دولار في سبتمبر الماضي، قبل أن تصل قيمة الاستحواذ الحالية إلى 20 مليار دولار، مما يعكس الثقة الهائلة في تقنياتها.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يتساءل فيه المستثمرون عن آفاق نمو “إنفيديا”؛ حيث تشير التقارير إلى أن سهم الشركة يتداول حالياً عند مستويات تقييم تُعد الأرخص منذ 10 سنوات رغم الارتفاعات السعرية الكبيرة، وذلك بفضل الأرباح القياسية التي تحققها.