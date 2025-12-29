إنفيديا تستحوذ على حصة بقيمة 5 مليارات دولار في إنتل

Icon

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت شركة “إنفيديا” الأمريكية للتكنولوجيا، شراءها أسهمًا في شركة “إنتل” الأمريكية للرقائق الإلكترونية، بقيمة 5 مليارات دولار، في إطار تنفيذ صفقة جرى الإعلان عنها في سبتمبر الماضي.

وبحسب الإفصاح الصادر اليوم، اشترت الشركة “إنفيديا” الأعلى قيمة سوقية في العالم أكثر من 214.7 مليون سهم من أسهم إنتل بالسعر المتفق عليه في اتفاق سبتمبر الماضي، وذلك من خلال طرح خاص.

وكانت وكالات مكافحة الاحتكار الأمريكية وافقت على استثمار “إنفيديا” في “إنتل”، وفق إشعار نشرته لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في وقت سابق من ديسمبر.

وكانت شركة تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي الرائدة أعلنت في سبتمبر أنها ستدفع 23.28 دولارًا للسهم الواحد مقابل أسهم إنتل العادية، في صفقة يُنظر إليها على أنها شريان مالي مهم لصانع الرقائق، بعد سنوات من التعثر والتوسعات المكلفة في طاقات الإنتاج التي استنزفت موارده المالية.

