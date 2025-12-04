الدعم السريع يحتجز الناجين من حصار الفاشر مقابل فدى ضخمة فيصل بن فرحان ورئيس وزراء قطر يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية في الرياض السعودية تدخل موسوعة غينيس كأكبر عدد من المشاهدين لدروس مباشرة عن التطوع طرح فرص استثمارية في متنزه البيضاء الوطني بالمدينة المنورة طيران ناس يحتفل بتدشين رحلاته المباشرة بين الدمام وطريف تطور مفاجئ في الحالة الصحة لـ حياة الفهد إطلاق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون السعودية إيرادات القطاع غير الربحي ترتفع إلى 73.1 مليار ريال بنسبة نمو 22% خلال 2024 تخصيص يوم الثلاثاء للدراسة والعمل عن بُعد في جامعة الأمير سلطان اكتمال القمر العملاق الأخير لعام 2025 اليوم
ارتفعت إيرادات القطاع غير الربحي لعام 2024م إلى (73.1) مليار ريال بنسبة نمو (22%) مقارنة بعام 2023م, فيما ارتفعت النفقات إلى (60.8) مليار ريال بنسبة نمو (17%)، وبلغت تعويضات المشتغلين (28.9) مليار ريال بزيادة قدرها (13%) عن عام 2023.
وأشارت النتائج إلى أن أنشطة التعليم والأبحاث ساهمت بنسبة (29%) من إجمالي الإيرادات، تلتها الصحة بنسبة (24%) ثم الثقافة والترفيه بنسبة (19%) وهي الأنشطة الأكثر مساهمة في إيرادات القطاع، كما أوضحت البيانات أن أنشطة الثقافة والترفيه استحوذت على (42%) من أعداد المشتغلين، تلتها الخدمات الاجتماعية بنسبة (20%), فيما سجلت أنشطة التنمية والإسكان (9%), وعلى مستوى تكوين رأس المال الثابت بلغت قيمة المشتريات من الأصول (4.37) مليارات ريال وسجلت الصحة أعلى مساهمة بقيمة (1.4) مليار ريال.
وتُعد هذه الإحصاءات قاعدة متكاملة للبيانات الاقتصادية للقطاع غير الربحي، حيث تُجمع وفق منهجيات دقيقة ومعايير جودة عالية؛ لضمان موثوقية المؤشرات ودعم صناع القرار والسياسات التنموية.