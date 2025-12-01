إيرباص تؤكد رصد مشكلة في الجودة تؤثر على ألواح طائرات إيه320

أعلنت شركة “إيرباص” الأوروبية لصناعة الطائرات اليوم, أنها رصدت مشكلة في الجودة تؤثر على ألواح معدنية في طائرات الركاب الشهيرة “إيه320″، مؤكدةً أنه تم احتواء المشكلة.

وأفادت متحدثة في الشركة أن “إيرباص” تؤكد رصدها مشكلة في الجودة لدى أحد الموردين تؤثر على عدد محدود من الألواح المعدنية لطائرة “إيه320″، بعد تقارير إعلامية سابقة بالخصوص أدت إلى انخفاض سعر أسهم الشركة بنسبة 10%.

وأوضحت المتحدثة أنه تم تحديد مصدر المشكلة واحتوائها، وجميع الألواح الجديدة المنتجة مطابقة لكافة المواصفات.