Icon

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان Icon وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي Icon الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب Icon انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين Icon وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي Icon ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

إيرباص تؤكد رصد مشكلة في الجودة تؤثر على ألواح طائرات إيه320

الإثنين ١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٧ مساءً
إيرباص تؤكد رصد مشكلة في الجودة تؤثر على ألواح طائرات إيه320
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة “إيرباص” الأوروبية لصناعة الطائرات اليوم, أنها رصدت مشكلة في الجودة تؤثر على ألواح معدنية في طائرات الركاب الشهيرة “إيه320″، مؤكدةً أنه تم احتواء المشكلة.

وأفادت متحدثة في الشركة أن “إيرباص” تؤكد رصدها مشكلة في الجودة لدى أحد الموردين تؤثر على عدد محدود من الألواح المعدنية لطائرة “إيه320″، بعد تقارير إعلامية سابقة بالخصوص أدت إلى انخفاض سعر أسهم الشركة بنسبة 10%.

قد يهمّك أيضاً
إيرباص تسلم طيران ناس أكثر من 100 طائرة خلال 5 سنوات حتى 2030

إيرباص تسلم طيران ناس أكثر من 100 طائرة خلال 5 سنوات حتى...

اتفاقات سعودية جديدة مع لوكهيد مارتن وإيرباص لتعزيز أسطول طائرات C-130 Hercules

اتفاقات سعودية جديدة مع لوكهيد مارتن وإيرباص لتعزيز أسطول طائرات C-130 Hercules

وأوضحت المتحدثة أنه تم تحديد مصدر المشكلة واحتوائها، وجميع الألواح الجديدة المنتجة مطابقة لكافة المواصفات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد