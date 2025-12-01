إيرباص تؤكد رصد مشكلة في الجودة تؤثر على ألواح طائرات إيه320

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال
أعلنت شركة “إيرباص” الأوروبية لصناعة الطائرات اليوم, أنها رصدت مشكلة في الجودة تؤثر على ألواح معدنية في طائرات الركاب الشهيرة “إيه320″، مؤكدةً أنه تم احتواء المشكلة.
وأفادت متحدثة في الشركة أن “إيرباص” تؤكد رصدها مشكلة في الجودة لدى أحد الموردين تؤثر على عدد محدود من الألواح المعدنية لطائرة “إيه320″، بعد تقارير إعلامية سابقة بالخصوص أدت إلى انخفاض سعر أسهم الشركة بنسبة 10%.
وأوضحت المتحدثة أنه تم تحديد مصدر المشكلة واحتوائها، وجميع الألواح الجديدة المنتجة مطابقة لكافة المواصفات.