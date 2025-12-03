إيرباص تخفض عمليات تسليم طائرات “ايه 320” بسبب الجودة

أعلنت مجموعة “إيرباص” المصنعة للطائرات اليوم، بأنها خفضت هدفها لعمليات التسليم عام 2025؛ بسبب مشكلة في جودة ألواح هيكل الطائرة في طرازها الرئيسي “أيه 320”.

وأفادت “إيرباص” بأنها تتوقع حاليًا بأن يبلغ مجموع عمليات تسليم طائراتها التجارية للعام 2025 بأكمله 790 طائرة، مقارنة مع هدف أولي بلغ 820، في تراجع نسبته 3,7 في المئة.

إيرباص تخفض عمليات تسليم طائرات “ايه 320”

ولم توضح إن كانت عمليات التسليم المقررة للعام 2026 ستتأثر أيضا بالمشكلة التي قالت إنها نابعة من “مشكلة من المورد ظهرت مؤخرًا في ألواح هيكل الطائرة تؤثر في مجرى تسليم عائلة أيه320”.

وحذرت “إيرباص” الثلاثاء من أن حوالي 628 من طائراتها من طراز “أيه320” المستخدمة على نطاق واسع حول العالم قد يتعيّن فحصها للنظر في “مشكلة الجودة” في اللوح المعدني.

وأفادت الشركة الأوروبية بأن الرقم يمثّل “مجموع عدد الطائرات التي يرجح بأن تكون متأثرة” لكنه “لا يعني بالضرورة بأن جميع هذه الطائرات متأثرة”.

وأضافت بأن عدد الطائرات التي سيتعيّن فحصها “يتراجع يومًا بعد يوم مع تقدّم عمليات الفحص لتحديد تلك التي يتعيّن اتّخاذ إجراء معيّن بشأنها”.