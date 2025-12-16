Icon

الضباب يغطي سماء عرعر ولقطات توثق  Icon الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين Icon طريقة معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن Icon المراعي توصي بتوزيع 1.15 مليار ريال أرباحًا نقدية عن 2025 Icon إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز 600 مليار دولار Icon الأسواق تترقب رفع الفائدة في اليابان إلى أعلى مستوى منذ 1995 Icon المرور: الإطارات السليمة تعزز السلامة في الأجواء الماطرة Icon الزراعة تطرح فرصًا استثمارية جديدة في الشمالية Icon انخفاض أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم Icon أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
مشاهير

إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز 600 مليار دولار

الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٩ صباحاً
إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز 600 مليار دولار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصبح إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته الصافية حاجز 600 مليار دولار، وفق تقديرات نشرتها مجلة فوربس يوم الاثنين.

وأرجعت المجلة هذا الارتفاع الحاد إلى صفقات بيع نفذها عدد من موظفي ومستثمري شركة سبيس إكس، المملوكة لماسك، لجزء من حصصهم في الشركة. واعتمدت فوربس على الأسعار التي جرت بها هذه الصفقات لتحديث تقييمها لقيمة سبيس إكس، ما انعكس مباشرة على ارتفاع تقدير قيمة حصة ماسك فيها.

قد يهمّك أيضاً
ماسك يقترح حجب الشمس بالذكاء الاصطناعي.. وعلماء يحذرون

ماسك يقترح حجب الشمس بالذكاء الاصطناعي.. وعلماء يحذرون

إيلون ماسك يخطط لمنافسة ويكيبيديا

إيلون ماسك يخطط لمنافسة ويكيبيديا

وكانت فوربس قد قدّرت، قبل ساعات قليلة فقط، صافي ثروة ماسك بنحو 500 مليار دولار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قبل أن تعاود مراجعة أرقامها عقب الصفقات الأخيرة.

وترتبط ثروة ماسك بشكل رئيسي بحصصه في شركة السيارات الكهربائية تسلا، إضافة إلى شركة سبيس إكس. وعلى خلاف تسلا المدرجة في البورصة، تُعد سبيس إكس شركة خاصة غير مدرجة، ما يجعل تقييمها غير قائم على سعر سهم معلن، بل على جولات التمويل وعمليات بيع الأسهم بين الموظفين والمستثمرين، وهي تقييمات قد تختلف مستقبلاً عن القيمة السوقية الفعلية.

وبناءً على الأسعار التي تم تداول أسهم الموظفين عندها، قدّرت فوربس القيمة الإجمالية لشركة سبيس إكس بنحو 800 مليار دولار، مقارنة بتقدير سابق بلغ 400 مليار دولار. ومع امتلاك ماسك قرابة 40 في المئة من الشركة، رفعت المجلة تقديرها لصافي ثروته إلى نحو 677 مليار دولار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد