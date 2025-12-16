إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز 600 مليار دولار

أصبح إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته الصافية حاجز 600 مليار دولار، وفق تقديرات نشرتها مجلة فوربس يوم الاثنين.

وأرجعت المجلة هذا الارتفاع الحاد إلى صفقات بيع نفذها عدد من موظفي ومستثمري شركة سبيس إكس، المملوكة لماسك، لجزء من حصصهم في الشركة. واعتمدت فوربس على الأسعار التي جرت بها هذه الصفقات لتحديث تقييمها لقيمة سبيس إكس، ما انعكس مباشرة على ارتفاع تقدير قيمة حصة ماسك فيها.

وكانت فوربس قد قدّرت، قبل ساعات قليلة فقط، صافي ثروة ماسك بنحو 500 مليار دولار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قبل أن تعاود مراجعة أرقامها عقب الصفقات الأخيرة.

وترتبط ثروة ماسك بشكل رئيسي بحصصه في شركة السيارات الكهربائية تسلا، إضافة إلى شركة سبيس إكس. وعلى خلاف تسلا المدرجة في البورصة، تُعد سبيس إكس شركة خاصة غير مدرجة، ما يجعل تقييمها غير قائم على سعر سهم معلن، بل على جولات التمويل وعمليات بيع الأسهم بين الموظفين والمستثمرين، وهي تقييمات قد تختلف مستقبلاً عن القيمة السوقية الفعلية.

وبناءً على الأسعار التي تم تداول أسهم الموظفين عندها، قدّرت فوربس القيمة الإجمالية لشركة سبيس إكس بنحو 800 مليار دولار، مقارنة بتقدير سابق بلغ 400 مليار دولار. ومع امتلاك ماسك قرابة 40 في المئة من الشركة، رفعت المجلة تقديرها لصافي ثروته إلى نحو 677 مليار دولار.