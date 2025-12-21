Icon

“ابتكارات مساعي”.. جمعية تحتضن الأفكار وتحولها إلى مشاريع مؤثرة

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٤ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

في خطوة تعكس إيمانها بقوة الابتكار ودوره في صناعة التغيير، أطلقت جمعية مساعي الخيرية مبادرة “ابتكارات مساعي”، الهادفة إلى استقطاب الأفكار الإبداعية واحتضانها، والعمل على تطويرها وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز الأثر التنموي.

وتفتح المبادرة آفاقًا واسعة أمام المبتكرين من خلال مسار متكامل يبدأ بالتسجيل واستقبال الأفكار، مرورًا بعمليات الفرز والتحكيم، وصولًا إلى جلسات استشارية وإرشادية متخصصة تسهم في صقل الأفكار وتحويلها إلى نماذج عملية قابلة للنمو والاستدامة.

وتتميز “ابتكارات مساعي” بتقديم فرص نوعية تشمل التأهيل للمنافسات المحلية والدولية، والمشاركة في المعارض المتخصصة، إضافة إلى دعم تسجيل الملكية الفكرية للأفكار المتميزة، بما يعزز فرص وصولها إلى حيز التنفيذ وتحقيق أثر ملموس.

