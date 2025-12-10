Icon

منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon الرئاسة الفلسطينية تدين التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا انهيار المبنيين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار

الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٩ صباحاً
اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

تواجه شركة “أوبن إيه آي” 7 دعاوى قضائية تزعم أن خدمتها “شات جي بي تي” دفعت أشخاصاً إلى الانتحار والإصابة بأوهام ضارة، حتى عندما لم تكن لديهم مشاكل سابقة في الصحة العقلية.

قد يهمّك أيضاً
شات جي بي تي يهدد عرش غوغل

شات جي بي تي يهدد عرش غوغل

نرويجي يقاضي ChatGPT بعد وصفه بـ قاتل أطفاله

نرويجي يقاضي ChatGPT بعد وصفه بـ قاتل أطفاله

وتتهم الدعاوى القضائية التي رفعت الأيام الماضية، في محاكم ولاية كاليفورنيا الشركة بالقتل غير المشروع، والمساعدة على الانتحار، والقتل غير العمد، والإهمال.

خطورة شات جي بي تي

وتم رفع الدعاوى نيابة عن 6 بالغين ومراهق واحد من قبل المركز القانوني لضحايا وسائل التواصل الاجتماعي ومشروع قانون عدالة التكنولوجيا.

وتزعم الدعاوى أن “أوبن إيه آي” أصدرت نموذج “جي بي تي 40” مبكراً عن عمد، على الرغم من تحذيرات داخلية تفيد بأنه كان متلاعباً نفسياً بشكل خطير، وقد توفي أربعة من الضحايا انتحاراً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد