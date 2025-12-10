اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار

تواجه شركة “أوبن إيه آي” 7 دعاوى قضائية تزعم أن خدمتها “شات جي بي تي” دفعت أشخاصاً إلى الانتحار والإصابة بأوهام ضارة، حتى عندما لم تكن لديهم مشاكل سابقة في الصحة العقلية.

وتتهم الدعاوى القضائية التي رفعت الأيام الماضية، في محاكم ولاية كاليفورنيا الشركة بالقتل غير المشروع، والمساعدة على الانتحار، والقتل غير العمد، والإهمال.

خطورة شات جي بي تي

وتم رفع الدعاوى نيابة عن 6 بالغين ومراهق واحد من قبل المركز القانوني لضحايا وسائل التواصل الاجتماعي ومشروع قانون عدالة التكنولوجيا.

وتزعم الدعاوى أن “أوبن إيه آي” أصدرت نموذج “جي بي تي 40” مبكراً عن عمد، على الرغم من تحذيرات داخلية تفيد بأنه كان متلاعباً نفسياً بشكل خطير، وقد توفي أربعة من الضحايا انتحاراً.