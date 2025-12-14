Icon

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين في طب العيون من داخل المملكة وخارجها

اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث 2025

الأحد ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٩ صباحاً
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث 2025
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اختُتمت اليوم أعمال المؤتمر الدولي السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث لعام 2025، والذي أُقيم في فندق جي دبليو ماريوت بالرياض خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر 2025، بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين في طب العيون من داخل المملكة وخارجها.

ويُعد المؤتمر أحد أهم الملتقيات الطبية المتخصصة في المنطقة، حيث استضاف هذا العام 96 متحدثاً سعودياً و15 متحدثاً دولياً من كبار أطباء وجراحي العيون حول العالم، ناقشوا أحدث المستجدات العلمية والتقنية في مجال طب وجراحة العيون.

قد يهمّك أيضاً
91 متحدثًا سعوديًا ودوليًا بمؤتمر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث

91 متحدثًا سعوديًا ودوليًا بمؤتمر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

وركز المؤتمر في نسخته لهذا العام على التطورات الحديثة في عدد من التخصصات الدقيقة، شملت:
القرنية، مقدمة العين، جراحة الشبكية والجسم الزجاجي، شبكية العين الطبية، التهاب القزحية، الجلوكوما، طب عيون الأطفال، وجراحة تجميل العين. كما تضمن البرنامج العلمي محاضرات متخصصة، وورش عمل تدريبية، ونقاشات علمية معمقة استعرضت أحدث الأساليب العلاجية والتقنيات الجراحية.

وأكدت اللجنة المنظمة أن المؤتمر شكّل منصة علمية بارزة لتبادل الخبرات بين المختصين، وفرصة مهمة للاطلاع على أحدث الابتكارات الطبية التي تسهم في تطوير ممارسات الرعاية الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى. كما صاحب المؤتمر معرض طبي متكامل ضم أحدث الأجهزة والتقنيات والأدوية في مجال طب وجراحة العيون.

ويُذكر أن تاريخ المؤتمر يمتد لأكثر من أربعة عقود من الإسهام العلمي وإثراء المعرفة في طب العيون، مما يجعله حدثاً سنوياً راسخاً يحظى باهتمام واسع على المستويين المحلي والدولي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد