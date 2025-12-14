اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث 2025

اختُتمت اليوم أعمال المؤتمر الدولي السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث لعام 2025، والذي أُقيم في فندق جي دبليو ماريوت بالرياض خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر 2025، بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين في طب العيون من داخل المملكة وخارجها.

ويُعد المؤتمر أحد أهم الملتقيات الطبية المتخصصة في المنطقة، حيث استضاف هذا العام 96 متحدثاً سعودياً و15 متحدثاً دولياً من كبار أطباء وجراحي العيون حول العالم، ناقشوا أحدث المستجدات العلمية والتقنية في مجال طب وجراحة العيون.

وركز المؤتمر في نسخته لهذا العام على التطورات الحديثة في عدد من التخصصات الدقيقة، شملت:

القرنية، مقدمة العين، جراحة الشبكية والجسم الزجاجي، شبكية العين الطبية، التهاب القزحية، الجلوكوما، طب عيون الأطفال، وجراحة تجميل العين. كما تضمن البرنامج العلمي محاضرات متخصصة، وورش عمل تدريبية، ونقاشات علمية معمقة استعرضت أحدث الأساليب العلاجية والتقنيات الجراحية.

وأكدت اللجنة المنظمة أن المؤتمر شكّل منصة علمية بارزة لتبادل الخبرات بين المختصين، وفرصة مهمة للاطلاع على أحدث الابتكارات الطبية التي تسهم في تطوير ممارسات الرعاية الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى. كما صاحب المؤتمر معرض طبي متكامل ضم أحدث الأجهزة والتقنيات والأدوية في مجال طب وجراحة العيون.

ويُذكر أن تاريخ المؤتمر يمتد لأكثر من أربعة عقود من الإسهام العلمي وإثراء المعرفة في طب العيون، مما يجعله حدثاً سنوياً راسخاً يحظى باهتمام واسع على المستويين المحلي والدولي.