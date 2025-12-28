اختتام مهرجان كؤوس الملوك والأمراء لسباقات الخيل

اختتم مهرجان كؤوس الملوك والأمراء لعام 2025 لسباقات الخيل أمس، الذي نظمه نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض على مدى يومين، شهدت منافسات قوية وحاسمة بتواجد نخبة الخيل في الميدان السعودي.

وانطلقت الأمسية الثانية من المهرجان من الشوط الخامس، على كأس الإمام محمد بن سعود، وفاز به الجواد (من شان) لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله-، وقام بتسليم الكأس صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل المستشار بالديوان الملكي، رئيس مجلس هيئة الفروسية، لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.

وفي الشوط السادس على سيف الإمام تركي بن عبدالله، فاز بالمركز الأول الجواد نديم الملوك الخالدية لأبناء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، حيث سلّم سمو الأمير بندر بن خالد بن فيصل السيف، إلى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

وخُصص الشوط السابع لكأس الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله-، وتمكن الجواد (تلفت) لعبدالهادي الشافي من الفوز به، وقام صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بتسليم الكأس لطاقم الإسطبل الفائز.

وتواصلت منافسات المهرجان في الشوط الثامن على كأس الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله-، حيث فاز الجواد (بدر السماوي) بالمركز الأول، وسلّم الكأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز إلى مالك الجواد، عبدالإله الموسى.

وفي الشوط التاسع على كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله-، تُوّج بالمركز الأول الجواد (ستار أوف وندر) لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسلم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، الكأس إلى سمو الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.

واختُتمت الكؤوس الملكية بالشوط العاشر على كأس الملك سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله-، حيث فاز بالمركز الأول الجواد (هقيت) لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله-، واستلم الكأس سمو الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، من صاحب السمو الملكي الأمير المعتصم بن سعود بن عبدالعزيز.