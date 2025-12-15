ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.3% لقطات توثق هطول أمطار الخير على القصيم ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في المغرب إلى 21 شخصًا وظائف شاغرة بشركة ساماكو في 4 مدن مصرع 17 شخصًا في حادث حافلة مدرسية بكولومبيا ارتفاع أسعار النفط عالميًا أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في مدارس جازان سلمان للإغاثة يدشن 7 مشاريع طبية تطوعية في الصومال ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الصين
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين استقرت أسعار الفضة بعد ارتفاع قياسي الأسبوع الماضي.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4313.08 دولارًا للأوقية، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.39% إلى 4344.80 دولارًا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 62.02 دولارًا للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا عند 64.64 دولارًا، بينما انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1741.82 دولارًا، فيما صعد البلاديوم 0.4% إلى 1493.40 دولارًا للأوقية.