ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.3%

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين استقرت أسعار الفضة بعد ارتفاع قياسي الأسبوع الماضي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4313.08 دولارًا للأوقية، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.39% إلى 4344.80 دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 62.02 دولارًا للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا عند 64.64 دولارًا، بينما انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1741.82 دولارًا، فيما صعد البلاديوم 0.4% إلى 1493.40 دولارًا للأوقية.