ارتفاع أسعار الذهب.. تجاوز مستوى 4500 دولار للأوقية للمرة الأولى

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
تجاوز الذهب مستوى (4500) دولار للأوقية (الأونصة)، اليوم، للمرة الأولى وارتفعت الفضة والبلاتين إلى مستويات قياسية أيضًا.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو (0.1%) إلى (4493.76) للأوقية بحلول الساعة (10:32) بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا عند (4525.19) دولارًا في وقت سابق، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير (0.3%) إلى مستوى قياسي بلغ (4520) دولارًا.
كما ارتفع سعر، الفضة في المعاملات الفورية (0.9%) إلى (72.09) دولارًا للأوقية، وسجلت الفضة أعلى مستوى على الإطلاق عند (72.70) دولارًا.
وارتفع البلاتين (0.3%) عند (2282.70) دولارًا، وبلغ ذروته عند (2377.50) دولارًا قبل أن يتخلى عن مكاسبه.
وانخفض البلاديوم (2.5%) إلى (1815.25) دولارًا، متراجعًا بعد أن لامس أعلى مستوى في ثلاث سنوات.