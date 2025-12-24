ارتفاع أسعار الذهب.. تجاوز مستوى 4500 دولار للأوقية للمرة الأولى

تجاوز الذهب مستوى (‍4500) دولار للأوقية (الأونصة)، اليوم، للمرة الأولى وارتفعت الفضة والبلاتين إلى مستويات قياسية أيضًا.

ارتفاع أسعار الذهب

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو (0.1%) إلى (4493.76) للأوقية بحلول الساعة (10:32) بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا عند (4525.19) دولارًا في وقت سابق، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير (0.3%) إلى مستوى قياسي بلغ (4520) دولارًا.

كما ارتفع سعر، الفضة في المعاملات الفورية (0.9%) إلى (72.09) دولارًا للأوقية، وسجلت الفضة أعلى مستوى على الإطلاق عند (72.70) دولارًا.

وارتفع البلاتين (0.3%) عند (2282.70) دولارًا، وبلغ ذروته عند (2377.50) دولارًا قبل أن يتخلى عن مكاسبه.

وانخفض البلاديوم (2.5%) إلى (1815.25) دولارًا، متراجعًا بعد أن لامس أعلى مستوى في ثلاث سنوات.