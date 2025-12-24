Icon

ارتفاع أسعار الذهب.. تجاوز مستوى 4500 دولار للأوقية للمرة الأولى

الأربعاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٥ مساءً
ارتفاع أسعار الذهب.. تجاوز مستوى 4500 دولار للأوقية للمرة الأولى
المواطن - فريق التحرير

تجاوز الذهب مستوى (‍4500) دولار للأوقية (الأونصة)، اليوم، للمرة الأولى وارتفعت الفضة والبلاتين إلى مستويات قياسية أيضًا.

ارتفاع أسعار الذهب

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو (0.1%) إلى (4493.76) للأوقية بحلول الساعة (10:32) بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا عند (4525.19) دولارًا في وقت سابق، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير (0.3%) إلى مستوى قياسي بلغ (4520) دولارًا.

كما ارتفع سعر، الفضة في المعاملات الفورية (0.9%) إلى (72.09) دولارًا للأوقية، وسجلت الفضة أعلى مستوى على الإطلاق عند (72.70) دولارًا.

وارتفع البلاتين (0.3%) عند (2282.70) دولارًا، وبلغ ذروته عند (2377.50) دولارًا قبل أن يتخلى عن مكاسبه.

وانخفض البلاديوم (2.5%) إلى (1815.25) دولارًا، متراجعًا بعد أن لامس أعلى مستوى في ثلاث سنوات.

 

