ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية

الإثنين ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٥ صباحاً
ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مستفيدة من تزايد التوقعات بشأن قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض الفائدة هذا الأسبوع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليقترب من مستوى 4206.99 دولارات للأوقية (الأونصة)، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.2% لتصل إلى 4236.30 دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 58.25 دولارًا للأوقية، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1646.56 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1455.55 دولارًا للأوقية.

