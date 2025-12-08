ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مستفيدة من تزايد التوقعات بشأن قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض الفائدة هذا الأسبوع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليقترب من مستوى 4206.99 دولارات للأوقية (الأونصة)، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.2% لتصل إلى 4236.30 دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 58.25 دولارًا للأوقية، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1646.56 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1455.55 دولارًا للأوقية.