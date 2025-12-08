Icon

أمطار الخير تواصل هطولها على المدينة المنورة Icon تعليق الدراسة الحضورية بكليات التدريب التقني بالمدينة المنورة Icon توضيح من إيجار بشأن نقل عداد الكهرباء Icon آلية الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني Icon جامعة الشمالية: التعليم عن بُعد غدًا في رفحاء Icon لقطات لأمطار أملج الليلية Icon سلمان للإغاثة يوزّع 190 سلة غذائية للنازحين من بيت جن إلى ريف دمشق Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمعهد المسجد النبوي Icon ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بالمدينة المنورة Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في رفحاء والعويقيلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

الإثنين ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٢ صباحاً
ارتفاع أسعار النفط عالمياً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أسعار النفط اليوم، لتقترب من أعلى مستوياتها في أسبوعين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات أو بنسبة 0.06% ليصل إلى 63.79 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو بنسبة 0.12% ليصل إلى 60.15 دولارًا للبرميل.

قد يهمّك أيضاً
انخفاض أسعار النفط اليوم 

انخفاض أسعار النفط اليوم 

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1.5%

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1.5%

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1.5%
السوق

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1.5%

السوق
انخفاض أسعار النفط اليوم 
السوق

انخفاض أسعار النفط اليوم 

السوق