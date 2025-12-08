ارتفاع أسعار النفط عالمياً

أمطار الخير تواصل هطولها على المدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية بكليات التدريب التقني بالمدينة المنورة توضيح من إيجار بشأن نقل عداد الكهرباء آلية الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني جامعة الشمالية: التعليم عن بُعد غدًا في رفحاء لقطات لأمطار أملج الليلية سلمان للإغاثة يوزّع 190 سلة غذائية للنازحين من بيت جن إلى ريف دمشق تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمعهد المسجد النبوي ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بالمدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية غدًا في رفحاء والعويقيلة
ارتفعت أسعار النفط اليوم، لتقترب من أعلى مستوياتها في أسبوعين.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات أو بنسبة 0.06% ليصل إلى 63.79 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو بنسبة 0.12% ليصل إلى 60.15 دولارًا للبرميل.