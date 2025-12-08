ارتفاع أسعار النفط عالمياً

ارتفعت أسعار النفط اليوم، لتقترب من أعلى مستوياتها في أسبوعين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات أو بنسبة 0.06% ليصل إلى 63.79 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو بنسبة 0.12% ليصل إلى 60.15 دولارًا للبرميل.