ارتفاع أسعار النفط عالميًا

ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم، وزادت العقود الآجلة لخام برنت (81) سنتًا، أو (1.37) بالمئة إلى (59.73) دولارًا للبرميل.
بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (74) سنتًا، أو (1.34) بالمئة إلى (56.01) دولارًا للبرميل.