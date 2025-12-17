Icon

ارتفاع أسعار النفط عالميًا

الأربعاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم، وزادت العقود الآجلة لخام برنت (81) سنتًا، أو (1.37) بالمئة إلى (59.73) دولارًا للبرميل.

بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (74) سنتًا، أو (1.34) بالمئة إلى (56.01) دولارًا للبرميل.

