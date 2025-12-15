Icon

ارتفاع أسعار النفط عالميًا

الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٦ صباحاً
ارتفاع أسعار النفط عالميًا
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت أسعار النفط اليوم، لتعوض جزءًا من انخفاضها بنسبة 4% عن الأسبوع الماضي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتًا أو بنسبة 0.4% لتصل إلى 61.37 دولارًا للبرميل، فيما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا أو بنسبة 0.4% إلى 57.67 دولارًا للبرميل.

