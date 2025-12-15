ارتفاع أسعار النفط عالميًا أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في مدارس جازان سلمان للإغاثة يدشن 7 مشاريع طبية تطوعية في الصومال ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الصين أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض أمانة المدينة المنورة: بدء التسجيل في خدمات الإعاشة خلال موسم الحج 1447هـ انخفاض درجات الحرارة في طريف يرفع استعدادات الأهالي لاستقبال البرد إدارة الترجمة بوزارة الداخلية تعزز التواصل مع زوار مهرجان الإبل إنفاذًا لتوجيه ولي العهد.. بدء تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي جود الإسكان بمختلف المناطق
ارتفعت أسعار النفط اليوم، لتعوض جزءًا من انخفاضها بنسبة 4% عن الأسبوع الماضي.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتًا أو بنسبة 0.4% لتصل إلى 61.37 دولارًا للبرميل، فيما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا أو بنسبة 0.4% إلى 57.67 دولارًا للبرميل.